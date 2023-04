Šulcův restart: v létě zpět do Plzně? Řešení problému i potenciál zisku

Před rokem prožíval nejtěžší chvíle začínající kariéry. Na Spartě zazdil během několika vteřin dvě stoprocentní tutovky. Plzeň přišla o výhru, naštvaní trenéři mladého odchovance odsunuli na vedlejší kolej.

„Sparta byla zlom. Bylo to takové… Poznal jsem to na sobě, nebyl jsem ve své kůži, na hřišti jsem se necítil dobře,“ zpětně se ohlédl za zápasem, jehož sestřih si asi dobrovolně jen tak nepustí. V závěru únorového duelu na Letné, kdy Plzeň vedla 2:1, školácky odmítl pojistit vedení. Místo toho udeřila Sparta a Adam Hložek v nastavení vyrovnal. „Bylo to hrozné. Trenér by mě nejradši zabil. Třeba týden to bylo fakt těžké. Nejsem splachovací, nejde to jen tak vymazat z hlavy,“ připustil Šulc, který se po zbytek mistrovské sezony do základní sestavy nepodíval.

Plzeň sice v létě s nadaným odchovancem prodloužila smlouvu do léta 2024, ale odeslala ho na roční hostování do Jablonce. Pro Šulce znamenala nová výzva vysvobození. A šanci na restart.

David Horejš měl reprezentanta do jednadvaceti let pod sebou už v Českých Budějovicích. Dobře ví, jak z něj vyždímat nejlepší výkony. Blonďatého univerzála nainstaloval do základu a zejména na jaře mu Šulc splácí důvěru.

Prožívá nejlepší sezonu, ve 23 zápasech nasbíral už tři branky a pět asistencí. „Vlado Jovovič i Pavel Šulc jsou pro nás klíčoví hráči,“ přiznal jablonecký kouč před duelem ve Štruncových sadech. Kvůli známému pravidlu bude Šulc v sobotu na hřišti proti svému klubu scházet, druhé jablonecké křídlo zase nemůže do utkání kvůli karetnímu trestu.

Výkony dvaadvacetiletého hráče v kancelářích Doosan Areny pečlivě sledují. Plzeň ještě nemá vyřešené složení trenérské lavičky na další sezonu, nicméně Šulc by na startu přípravy Viktorie v létě neměl scházet.

Po výkonech, jaké odevzdává v Jablonci, téměř jistě dostane druhou šanci, ať už tým povede kdokoliv. V plánu je udělat z fotbalisty schopného do ofenzivy platného krajního obránce. Před lety takto zasunul Pavel Vrba v Plzni ze zálohy na kraj obrany Františka Rajtorala, což hráče vyšvihlo až do reprezentace.

Právě na stranách má Viktoria aktuálně velké problémy. Milan Havel ani Libor Holík ještě na jaře nezapsali gól ani asistenci. Radim Řezník je dlouhodobě zraněný, nedaří se ani Václavu Jemelkovi, případně Janu Sýkorovi, kteří na pozici krajních obránců naskakují. Právě Šulc by aktuální plzeňský problém mohl vyřešit.

Defenzivní úkoly svědomitě plní i v Jablonci, kde mu kouč Horejš vymyslel roli, jakou plnil například v jednadvacítce pod Karlem Krejčím. Střídá pozici halvbeka s krajním záložníkem, v zavedeném systému 3-5-2 proti Slovácku a Pardubicím spolupracoval na pravé straně s Matějem Polidarem. Jablonec si jeho přínos velmi pochvaluje, významně přispěl k tomu, že tým už sedm jarních utkání neprohrál.

Šulcova typologie Plzni momentálně velmi schází. Mladý, správně drzý, rychlý, silný v soubojích jeden na jednoho, fyzicky nabušený. V počtu driblingů (97) patří dle dat společnosti Wyscout v rozjeté sezoně na desáté místo v lize, s úspěšností (63,92%) je dokonce na šesté pozici. Navíc na hřišti zastane několik postů, což se trenérům vždycky hodí.

Mladý fotbalista v Plzni patří k největším talentům, jací prošli místní akademií. Byť se v létě nevešel na soupisku, má z aktuálního kádru možná největší prodejní potenciál, na mezinárodním poli se může ukázat na letním EURO jednadvacítek v Gruzii.

Brzdí ho pouze fakt, že je vyhlášený „plašan“ a schází mu lepší čísla. Dostane se do báječných pozic, jenže někdy je dokáže neuvěřitelně zazdít. Což vyvrcholilo loni v únoru na Spartě, kde se pod trenérem Bílkem na zbytek jara odepsal. Dostane v Plzni ještě prostor?

Pavel Šulc v sezoně 2022/23