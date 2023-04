Priske: My jako favorit na titul? O to se nestarám. Krejčí má skvělý charakter

Ligová výhra číslo devět a první sezonní posun do čela pelotonu. Sparta má po nedělní skládce Pardubic 2:0 celou řadu důvodů ke spokojenosti. Letenská parta funguje, i herně to zejména v prvním poločase bylo zcela v pořádku. Brian Priske přesto odmítá euforii a nohama stojí pevně na zemi. „Jestli jsme teď největší favorit na titul? O to se nestarám. Budeme pokračovat v naší práci,“ ujistil.

Máte devátou ligovou výhru, hlavně v prvním poločase jste podali nejlepší výkon od reprezentační pauzy. Takže maximální spokojenost?

„První poločas byl z naší strany dobrý, ale zbývalo pár procent, abychom mohli být úplně spokojení. A to v ofenzivě i defenzivě. Promarnili jsme nějaké příležitosti, abychom zápas definitivně rozhodli, v obraně jsme pak byli v některých fázích zbytečně pasivní. Chci ale vyzdvihnout tým. Byl to třetí zápas v jednom týdnu, všechny pro nás navíc byly důležité. Jsem rád, že jsme zvládli další venkovní utkání a máme tři body.“

Poprvé od začátku ligy jste se osamostatnili na čele tabulky. Přijímáte roli hlavního favorita na zisk titulu?

(Pousměje se) „Nevím, nestarám se o to, kdo je hlavní favorit. To je spíš na vašich úvahách. Jsme ve Spartě. Očekává se, že budeme vyhrávat zápasy a získávat tituly, trofeje. Budeme dělat dál svou práci. Prožíváme dobré období, vyhráli jsme spoustu zápasů, podali dobré výkony. Ještě ale zbývá do konce hodně utkání proti kvalitním soupeřům. Každopádně uděláme maximum, abychom dosáhli velkých věcí.“

Ladislav Krejčí vstřelil v jedenáctém sezonním startu ve FORTUNA:LIZE už osmý gól. Navíc je nezpochybnitelným lídrem týmu. Už jste v kariéře pracoval s tak mladým a zároveň vyspělým fotbalistou?

„Máte pravdu, že Láďa je opravdu hráč s obrovským srdcem, možná největším z týmu. Navíc v jeho věku. K tomu úžasné vůdčí schopnosti. Společně s Pavlasem, Panym a Ondrou Čelůstkou vedou kabinu, předávají jí své zkušenosti. Láďa má skvělý charakter. Jsme zvědavý, jaká bude jeho statistika po dalších zápasech.“

Ve zbytku základní části váš čekají ještě čtyři extrémně těžké zkoušky. Derby, Slovácko venku, Viktoria doma a výjezd do Liberce. Může to být výhoda před klíčovou nadstavbou?

„Nevím, jestli je to výhoda. V rámci ligy se musíme utkat s každým dvakrát, to je dané. Nejdůležitější je, abychom drželi disciplínu. Soustředili se na sebe, na svou hru. Čekají nás těžké zápasy. Spolu s nadstavbou jich bude opravdu hodně. Ve hře je spoustu bodů, ale nechceme se dívat moc dopředu. Musíme žít jenom přítomností.“

Kaňkou na duelu v Pardubicích byl výlev Tomáše Čvančary po vystřídání. Jak byste situaci okomentoval?

„Chtěl jsem, aby přišel ke Karovi (Adamu Karabcovi) a popřál mu štěstí do minut, na které naskakuje do zápasu a vyjádřil mu respekt. Čvančara tam jít nechtěl, neplácnul si s ním. My jsme ho proto poslali rovnou do kabiny, překročil hranici. Za mě je to ale uzavřené tím, že se všem omluvil v kolečku.“

Určitě vás ovšem nepotěšil…

„Víte, máme v týmu mladé kluky, kteří mají velký talent a potenciál, ale taky velké ego. To není špatné, k úspěchu potřebujete i takové hráče. Na druhou stranu jednotlivec nikdy nesmí být víc než tým. Chceme získat titul. To je kolektivní cíl, nikoli pro jednotlivce. Ego nikdy nesmí být nad týmem. O to se s Tomášem Rosickým i Tomášem Sivokem snažíme.“