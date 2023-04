Čvančara? Divočák, kterého Priske srovnal. A Zafeiris si spletl letadlo

Bezproblémová výhra v Pardubicích, dvoubodový náskok před Slavií v čele tabulky – ale také úlet Tomáše Čvančary, kterého musel kouč Priske a jeho štáb po vystřídání vykázat až do kabiny. Má Sparta před derby problém s mentálním nastavením klíčového útočníka? „Tomáš je divočák, horká krev, ale Priske si ho rychle dokázal srovnat,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno. „Sparta z toho nakonec vyšla jednotnější,“ souhlasí jeho kolega Jan Podroužek a Vacek s nadsázkou dodává: „Z lidského hlediska to jde pochopit. Představ si: jsi útočník. Jsi nahoře s Haraslínem a Kuchtou, od kterých pořád posloucháš – Hele, my už máme gól, co ty? Dovedu si představit, že zhruba takhle to mezi těmi třemi v tuhle chvíli funguje.“

Podroužek s Vackem se zároveň shodli, že jedním z trumfů momentálně venku tápající Slavie v očekávaném souboji na Letné může být ve fantastické formě hrající Christos Zafeiris. „To je frajer, který tady vlastně nemá co dělat. Ten podle mě jen sednul na blbý letadlo a místo do TOP 5 ligy přiletěl do Prahy a řekl si – OK, tak já tu chvíli zůstanu,“ sklání drobnému středopolaři poklonu Vacek.

„Zafeiris je připravený pro velký fotbal v podstatě od mládí. Šel do Slavie s tím – Hoši, já vám to tady jdu ukázat. On to o sobě ví, je tam to sebevědomí, je tam ta palice,“ říká Podroužek. Podle něj je právě v pošramocené psychice největší problém červenobílých. „Určitě musí být uvnitř hráčů nějaká nepohoda nebo diskomfort, který se odráží na venkovních zápasech,“ míní Podroužek.

A pozor: speciální derby díl Podryho & Vacína už ve čtvrtek 13. dubna v 18.00!

