Nekoukat, usmívat se, makat! Hašek převzal Zbrojovku: Je to spící obr

Proč jste přijal nabídku Zbrojovky?

„Musím přiznat, že jsem ji nečekal. Byl jsem překvapený, blesk z čistého nebe. Každý trenér s profi licencí má touhu, přání a potřebu trénovat tým. Mít svoje mužstvo, být v procesu. A pokud je z nejvyšší soutěže, je to samozřejmě ta vysněná meta. Pro mě je navíc Zbrojovka spící obr. Jak po Pearl Harboru definovali Japonci Američany…Já furt čekám, kdy se ve spolupráci s městem povede postavit nový stadion. Pak očekávám Zbrojovku v nejsilnější skupině. Tam by měla směřovat, tam by měla být a věřím, že tam jednou bude. Je pro mě čest, když mě osloví klub s takovou tradicí a potenciálem.“

S čím přicházíte?

„V první fázi má naše spolupráce šest týdnů. Bavili jsme se o tom, aby ten stav byl lepší a přetavil se do bodových zisků. Zbrojovka na podzim získala možná o trošku víc bodů, než by odpovídalo kvalitě kádru. Teď je to naopak. Když body nejsou, hráči začnou logicky ztrácet víru ve schopnosti své i spoluhráčů. Na ten tým lidí sedá taková mlha. To je podle mě stav, ve kterém se Zbrojovka momentálně nachází. Mým úkolem bude rozfoukat mlhu, aby měli hráči čisté hlavy a hráli odteď to, na co mají. To jim chceme umožnit a mělo by to nějaké body přinést. Pevně v to věříme. Za ten krátký čas je těžko můžeme výkonnostně posunout.“

Začínáte s Pardubicemi, odkud pocházíte. Bude to pro vás speciální?

„Určitě to pro mě bude jiné. Radost z toho úplně nemám, ale co se dá dělat. Z Pardubic, kde jsem hrál dva roky druhou ligu, jsem se katapultoval do velkého fotbalu. To jsem samozřejmě nezapomněl. Půl roku jsem tam druhou ligu i trénoval. Jsem v kontaktu s panem Zavřelem, místopředsedou představenstva a sportovním ředitelem. Jsme dobří kamarádi od deseti let. Teď už spolu asi až do zápasu mluvit nebudeme, bylo by to nevhodné.“

Převzal jste s výjimkou odvolaného Richarda Dostálka celý realizační tým. Nevadí vám to?

„Vůbec ne, záleželo to na mně. Nemám uprostřed dubna po nějaké době, kdy jsem netrénoval, připravený tým lidí, který čeká, až jim zavolám a oni jsou okamžitě k dispozici. Takhle to funguje možná ve filmu, ale ne v realitě. (úsměv) Kluky, kteří tady zůstali, už jsem stačil trošku poznat. Zdá se, že spolupráce bude fungovat perfektně. Vím, že nás čeká hromada práce a stresu. Budou i pohovory mezi čtyřma očima.“

Docela dlouho jste netrénoval. Musíte oprášit své znalosti, dovednosti?

„Je to podobné, jako když hráč přijde po dovolené. Možná, že jeden, dva, tři tréninky ještě nebudou úplně v rytmu. Ale já jsem se připravoval na zápasy, které jsem analyzoval pro Českou televizi. Dělal jsem i individuální tréninky v Praze pro hráče, kteří o to měli zájem. Nebyl jsem úplně mimo hru. Myslím, že to bude v pohodě. Chceme pracovat v radosti, v co nejlepší atmosféře. A zároveň velmi poctivě. Fotbal je kreativní hra, a aby byl člověk kreativní, musí být uvolněný a ne pod stresem. Pak ho to sevře.“

Máte dohodu, že pokud se Brno zachrání, setrváte u mužstva i nadále?

„S majitelem jsme si řekli, že Zbrojovka zůstane v první lize a spolupráce bude pokračovat. O jiné variantě jsme vůbec nemluvili. Víte, kluby vás neosloví, když se daří. Třeba jednou přijde nabídka v létě, kdy ještě nejsou rozdané body, a dá se něco připravit. Kdybych čekal na ideální situaci, čekal bych až do smrti. Ze začátku jsem byl hodně přísnej trenér, zvedal jsem hlas. Měl jsem pocit, že co není černé, je bílé. Tak prvosignálově ostrej už s přibývajícím věkem nejsem. Myslím, že je to ku prospěchu. Některé věci nejdou řešit jen tlakem.“

Jaký aspekt hry nejvíce trápí mužstvo, které vyhrálo jedno z posledních třinácti utkání?

„Kdybych měl jít úplně do konkrétna, uměl bych si představit v týmu víc hodně rychlých hráčů. Ne docela rychlých, ale hodně rychlých. Mužstvo je typologicky složeno jinak, než bych si představoval já. Ale k tomu potřebujete tak tři přestupová okna a být v nich aktivní. Trenéři nejsou nikdy úplně spokojeni s kádrem. V Brně je takový, jaký je, a já s ním budu pracovat. Nechtějte po mně nějakou kritiku. Kluci podle mě vůbec nevěděli, jaký nový trenér za nimi nakráčí. Takže seděli a koukali. Od první minuty jsme začali pracovat na tom, aby nekoukali, aby se usmívali a pracovali. Všichni mají dobrý důvod zpozornět a přidat. Efekt výměny tohle přináší.“

V Příbrami jste hrál s elitním útočníkem Jakubem Řezníčkem, který směl jako jediný z hráčů tykat předchozímu kouči Dostálkovi. Tahle výsada mu tudíž zůstane, že?

„Určitě. Nevím, proč by mi teď měl začít vykat. Byli jsme spolu v jedné kabině. Mně bylo tehdy sedmatřicet, Kubovi osmnáct. S nikým jiným ze Zbrojovky jsem nehrál, jen jsem některé kluky trénoval. A ti mi vykají dál.“

Na marodce je opět důležitý záložník Filip Souček. Vnímáte to jako velký problém?

„Čekám na zprávu z vyšetření. Pokud by měl mít po sezoně, vůbec by mi to neudělalo radost. Pozice před obranou musí být dobře vykrytá. Filip je zajímavý hráč, proto si ho taky vybrala Sparta. Když jsem vedl Bohemku, jako mladý dorostenec nám dokonce dal v Opavě gól. Bylo ho plné hřiště. Skautovali jsme si ho a pak jsme ho chtěli přivést do Bohemky. Než se to zrealizovalo, byl ve Spartě.“

Poprvé vedete tým z Moravy. Jednou jste měl blízko k angažmá v Baníku, že?

„Ano. V určité fázi jednání jsem zjistil, že klub jednal ještě s Lubošem Kozlem. A ten dostal přednost. Zpětně jsem si domyslel, že pro něj byl od začátku asi číslem jedna. Pak jsem byl potenciálně ve hře akorát pro Slovan Liberec. Během dvou dnů se to zase rozlousklo tak, že tam šel Luboš Kozel.“ (úsměv)

On je zjevně nějaké vaše prokletí. Zjistil jste si, jestli ho teď náhodou nechtělo i Brno?

(úsměv) „Ten teď má angažmá. Ale když se chtěl majitel (Václav Bartoněk) sejít, napadlo mě, kolik takových schůzek může mít. Jestli jsem to správně pochopil, žádná jiná nebyla.“

Je pro vás složité stěhovat se z Prahy?

„Je to problém. Manželka má v Praze práci a sedmnáctiletý syn je na střední škole. Je ve věku, kdy má rozbouřené hormony. Působí na něj intenzivně. Možná už má tu nejhorší fázi za sebou. Ale potřebuje, aby byla doma nejen máma, ale i táta. Musel jsem vzít vše v potaz. Ale sedím tady a po dohodě s rodinou.“