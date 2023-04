Náhradník Almási zhubnul čtyři kila a čeká na gól. Není to jednoduché, říká

Nigerijec vs. Slovák, Muhamed Tijani vs. Ladislav Almási. Takhle jsou momentálně rozdány karty na ostravském hrotu. Afričan si v posledních týdnech uzmul pozici útočníka číslo jedna, důvěru splatil poctivou prací a tříbodovými trefami proti Plzni. Jenže zároveň vyfasoval čtvrtou žlutou kartu, takže v Mladé Boleslavi dostal šanci „Laco“. A nevyužil ji. Rval se, makal, ale neskóroval a Baník tak i kvůli sterilnosti ostatních po měsíci prohrál. Kdo nastoupí v úterý se Slavií?

Třikrát v řadě na lavičce, to se Ladislavu Almásimu v Ostravě přihodilo teprve podruhé. Po více než roce sledoval konkurenty tři kola po sobě jen coby náhradník. Pod Ondřejem Smetanou šlo o období, kdy dostával přednost na hrotu Jiří Klíma. Nyní pod Pavlem Hapalem kryl záda Muhamedu Tijanimu.

„Musím to v sobě vyřešit,“ neskrývá slovenský reprezentant pocit vnitřní nespokojenosti, což je u ambiciózních fotbalistů v pořádku.

Zkuste si to představit. Loni se perete o korunu krále prvoligových kanonýrů, teď na gól čekáte od listopadu a ještě k tomu vypadnete ze základní sestavy. K tomu připočtěte zranění kotníku, dysbalanci v bederní oblasti, různé nemoci včetně desetidenních antibiotik a covidu – a vyjde vám jednoduchý výsledek. Tento ročník stojí z pohledu čtyřiadvacetiletého fotbalistu na prd. Fyzicky, psychicky, výkonnostně i statisticky.

„Není to jednoduché, nebyl jsem na to zvyklý, ale musím zavřít pusu, sklopit hlavu a makat. Dělám to, za poslední měsíc jsem zhubl tři až čtyři kila. Zbytek je na trenérovi,“ říká Almási.

V Mladé Boleslavi, kde dostal příležitost místo vykartovaného Tijaniho, se ocitnul ve dvou šancích. Poprvé pálil překvapivě z otočky jen do Petra Mikulce, po změně stran hlavou branku minul. Stoperské trio Vojtěch Kubista, Ondřej Karafiát a Marek Suchý jej s vypětím všech sil ubránilo, byť na konci už to byl vabank. Srovnání viselo ve vzduchu, nicméně domácí výsledek 1:0 uhájili.

Mladá Boleslav - Baník: Kušej propálil Letáčka a domácí vedou 1:0! Video se připravuje ...

„Celý zápas mě bránili osobně a šlo jim to dobře, musím je pochválit,“ uznává. „Nezasloužili jsme si prohrát, na míči jsme byli o dost lepší než Boleslav. Měli jsme mít minimálně bod, ale takový je fotbal. Jsem rád, že jsem mohl zase odehrát devadesát minut.“

Baník má v současnosti tři pětigólové střelce – Almásiho, Tijaniho a Klímu. Objektivně je z nich momentálně nejnebezpečnější Afričan. Dokazují to i data. Přestože se mu často vyčítala nekvalitní koncovka, s úspěšností střelby 20,8 procent je na tom ze zmíněné trojice nejlépe, navíc na gól potřebuje nejméně času. Slovákova a Čechova úspěšnost střelby se drží kolem 13 procent.

Paradox? Odchovanec Daniel Smékal, jenž v této sezoně jen paběrkuje (138 minut) a naskakuje převážně za třetiligové béčko, si drží úspěšnost 25 procent. Mohl dokonce čísla v sobotu po skvělé akci a přesném centru střídajícího Nemanji Kuzmanoviče zvýšit, ale hlavou přestřelil.

„Možná je Tijani v o něco lepší formě, protože Laco měl zdravotní problémy. Na druhou stranu i on se dostal do nebezpečných situací, odpracoval devadesát minut. Dřel. Všichni od něj samozřejmě čekají góly, bohužel ho nedal. Ale třeba se to povede v příštích utkáních. Jsme rádi za to, že máme dva vyrovnané útočníky. Důležité je, aby Laco zůstal zdravý. Pak se budeme vždycky rozhodovat podle daného utkání,“ popisuje kouč Hapal.

Další zápas je na programu v úterý večer, do Ostravy dorazí Slavia. Je pravděpodobné, že se do sestavy vrátí Nigerijec a Srdjana Plavšiče, jenž nemůže hrát, nahradí na levém křídle Eldar Šehič.

Útočníci Baníku v této sezoně

Ladislav Almási (24)

zápasy/minuty: 15/915

góly+asistence: 5+0

úspěšnost střelby: 12,8 %

Muhamed Tijani (22)

zápasy/minuty: 25/815

góly+asistence: 5+2

spěšnost střelby: 20,8 %

Jiří Klíma (26)

zápasy/minuty: 24/1657

góly+asistence: 5+3

úspěšnost střelby: 13,5 %

Daniel Smékal (21)