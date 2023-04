Křáplá Sparta: problém na křídle, bolí ztráta kapitána i stopera. Nahradí je...

Sotva si užil vydřený triumf 2:1 nad Plzní, už musel přemýšlet, jakou jedenáctku vlastně pošle do posledního testu v rámci základní části FORTUNA:LIGY. Jestliže napříč jarem dělal Brian Priske ve složení startovacího komanda jen minimum změn, v neděli nastane pravý opak.

Spartě se totiž během jediného utkání kádr téměř polorozbořil. K dlouhodobým absentérům Jakubu Peškovi a Janu Mejdrovi se přidali Asger Sörensen s Tomášem Čvančarou, kteří museli pro zranění shodně střídat. Karetní trest pak do stavu nepoužitelných odsunul kapitána Ladislava Krejčího, Jaroslava Zeleného i Martina Minčeva.

To máme v součtu čtyři hráče základní sestavy a jednoho náhradníka, ovšem pravidelně využívaného v závěru jednotlivých duelů.

„Karetní tresty i zranění jsou součástí fotbalu. Máme spoustu hráčů, kteří tu mají své místo, dobře pracují a čekají na svoji šanci. Nyní dostanou prostor,“ zdůraznil Priske.

Jaké má možnosti? V případě, že by Sörensen v neděli nemohl naskočit, zbyli by mu pouze dva sezonou prověření obránci – Martin Vitík a Filip Panák. K nim by mohl do zadní linie napochodovat talentovaný Patrik Vydra.

Stále teprve dvacetiletý stoper už je členem prvního týmu, zápasové ostruhy ale sbírá především v druholigové rezervě. Za áčko naposledy odehrál celý duel s Mladou Boleslaví 5. února. Další možností, byť nepravděpodobnou, pak je využití navrátilce po dlouhodobé absenci Ondřeje Čelůstky.

Alternativa za Zeleného je prakticky daná, jeho pozice na levém kraji středové formace by měl zastoupit Casper Höjer. V tomto směru jsou Letenští saturováni nadstandardně.

A v útoku? Jan Kuchta a Lukáš Haraslín by měli být ready, Čvančara naopak k dispozici nebude. Podobně jako Sörensen laboruje se svalovým zraněním, v pátek absolvoval další lékařská vyšetření. Podle informací webu iSport.cz mu doktoři detekovali trhlinku ve svalu. Odhadovaná doba léčby? Zhruba jeden měsíc. Dvaadvacetiletému reprezentantovi tak sezona fakticky skončila.

„Může se stát, že uděláme třeba pět změn v základu, musíme totiž najít správnou kombinaci,“ připustil Priske.

Jako alternativa za Čvančaru se na pravé křídlo nabízí Adam Karabec. Talentovaný mladík tam nastoupil už minulý víkend na Slovácku, svým výkonem nepřesvědčil. Když ale dostřídával proti Viktorii, nabídl mnohem zajímavější partii.

„Karabec, Laci i Panák, kteří toho v minulosti tolik neodehráli, podali výborné výkony,“ zdůraznil sparťanský trenér.

Ten nyní musí věřit, že ho hráči, kteří standardně do základní jedenáctky nepatří, znovu podrží. Sparta, když nic jiného, nutně potřebuje udržet krok se Slavií. Lze předpokládat, že vicemistr domácí mač s Hradcem Králové pohodlně zvládne za tři body. Pražané musí pod Ještědem udělat totéž, absencím navzdory.

„Všichni hráči v kádru jsou schopní bojovat za tým a teď to musí ukázat,“ vzkázal jasně Priske.

Jít totiž do nadstavby s mankem, to by pro Spartu byl ten vůbec nejhorší možný scénář.

Aktuální absence Sparty

Jakub Pešek - zranění

Jan Mejdr - zranění

Jakub Jankto - mimo první tým

Tomáš Čvančara - zranění

Asger Sörensen - zranění

Ladislav Krejčí - 4 ŽK

Jaroslav Zelený - 4 ŽK

Martin Minčev - ČK