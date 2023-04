Peltu bych nechal na svobodě. A Berbr? Z jeho lží je mi fyzicky špatně

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Míra Pelta dostal u soudu už podruhé šest let natvrdo. Dovedu si představit, jaký to je peklo. Podle výrazu ve tváři je evidentní, že ztratil peltovský humor. Může se tomu někdo vůbec divit? Já teda ne. Státní zástupce trvá na tom, že ovlivnil rozdělování dotací, napařil by mu devět let, soudkyně je ale shovívavější, půltucet jí stačí. Jsem trochu překvapený, o jaké pálky se jedná. Když to srovnám s Berbrem, pro něhož státní zástupce požaduje sedm let, domnívám se, že by to mělo být obráceně.

Mírovi ale můj postoj k věci nijak nepomůže. Šest let je paleta, byť rozsudek není pravomocný, a znovu se bude rozhodovat v odvolacím procesu. Řeknu vám, že lidem se nelíbí, jak je naše soudnictví „rychlý“. Peltu zavřeli před šest lety, po takové době případ nedošel k definitivnímu vyznění. Třeba to bude trvat dalších deset, někdo se furt bude odvolávat. Od nejvyššího soudu to možná půjde až k nebeskému. Myslím to ve srandě, ale pro Míru by bylo lepší, kdyby měl jasno. Takhle to sebou táhne, chtě nechtě nad tím musí každý den přemejšlet.

Nechci být zlej, Míry jen mi líto, ale bohužel… Přerostl se. Myslel si, že je pánem zeměkoule. Pocítil jsem to sám na sobě, ale potkalo to i jiné kluky. Jmenovat nebudu, dotyční to samozřejmě nechtějí říct a mlčí, ale Pelta moc dobře ví, o koho jde. Pokud opravdu půjde do vězení, s jeho povahou to bude strašně krutý.

Já si myslím, že je Pelta vinen. Usuzuju z toho, co si přečtu. Věřím soudkyni, která má celou kauzu dopodrobna zmapovanou. Kdybych ale byl na jejím místě, vymyslel bych jiný trest. Míru bych nechal na svobodě, i proto,