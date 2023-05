Tijani zhubl a pálí. Pomáhá mu dvacet minut na koordinaci a akceleraci

První hattrick v České republice to pro něj nebyl, ten už Muhamed Tijani vstřelil před čtyřmi roky. Šlo o dorosteneckou kategorii, za Baník U19 třemi kusy sejmul mladíky Slovácka, pak se trefil v dalších třech utkáních v řadě a ve výborné formě odjel na mistrovství světa do 20 let. Ostravští po turnaji měli jasno: Chceme ho na tvrdý přestup! Nyní si mnou ruce, Nigerijec je v ještě lepší fazoně. Tijani třikrát skóroval v Olomouci, zařídil výhru 4:1 a ovládl iSport Index třicátého kola (9,01).

V minulé sezoně se na hostování v druholigovém Táborsku trefil devětkrát. Než to Muhamedu Tijanimu začalo na jihu Čech lepit, sbíral spíš žluté karty než góly.

A podobné to nejdřív bylo i v nynějším ročníku. V jeho úvodu, ještě pod koučem Pavlem Vrbou , vstřelil branky Bohemians, Pardubicím a Českým Budějovicím. Od té doby přes půl roku nic.

Přednost na hrotu Baníku dostával Ladislav Almási a Jiří Klíma. Jednoduše proto, že byli nebezpečnější. Výmluvná je historka z lednové generálky v Turecku proti polské Cracovii. Tijani pálil i ty největší tutovky, až to někteří spoluhráči nevydrželi a už si naštvaně posteskli, že by to vzhledem ke zraněnému Almásimu chtělo přivést kvalitního útočníka, pokud má být jaro úspěšné...

Nestalo se. „Věříme klukům, které máme,“ opakoval sportovní ředitel Luděk Mikloško a nepustil ho na hostování do Zlína.

Afričan ale důvěru nesplácel. Když na konci února doma proti Hradci Králové z malého vápna přestřelil prázdnou branku, fanouškům došla trpělivost. Podobné to bylo s Libercem či na Slovácku. Pravdou však je, že se aspoň do šancí dostával. A záhy se ukázalo, že to bylo „jen“ o odšpuntování.

Plzeň před dvěma týdny sekl dvěma zářezy. Proti Slavii jej sice vymazal kamarád z reprezentační dvacítky Igoh Ogbu, ale v Olomouci už byl zase k nezastavení. Hlava, zakončení zblízka ze dvou dotyků a střela z hranice šestnáctky vedly k premiérovému hattricku ve FORTUNA:LIZE.

„Za poslední měsíc a půl se neskutečně spravil po běžecké stránce. Je úplně jinde, než byl třeba v zápase v Pardubicích,“ vysvětloval trenér Pavel Hapal progres svého současného forvarda číslo jedna. „Máme ještě Almásiho, který čeká na šanci. Možná to nese těžce, nedivím se mu, ale využíváme formu Tijiho. Klobouk dolů, za práci si to zasloužil,“ dodal.

Kondiční experti na Bazalech mu podle výsledků únorových testů vytvořili individuální program tzv. mikrotréninků. Odchovanec vyhlášené akademie 36 Lion zhubnul a takřka před každou jednotkou se dvacet minut věnuje dynamické koordinaci, vertikálnímu výskoku nebo akceleraci.

S úspěšností střelby 24,2 procent rázem Tijani patří ke špičce soutěže. Podíváte-li se na statistiky šesti nejlepších kanonýrů, zjistíte, že žádný kromě sparťana Tomáše Čvančary (26,7) na tom v tomto ohledu není tak dobře. Jakub Řezníček (23,2), Jan Chramosta (23,0), Jan Kuchta (20,3), Mick Van Buren (14,3), Tomáš Chorý (16,9) i Mojmír Chytil (19,7) potřebují více pokusů na rozvlnění sítě.

Ale jak správně poznamenal kouč Sigmy Václav Jílek, Tijaniho přínos netkví pouze v efektivitě. „Udělal spoustu práce. Pospa (Martin Pospíšil) měl balon a on sprintoval zpátky dozadu. S lehkostí vyhrával hlavy, padá mu to tam. Dostal se asi do ideálního stavu. Má velký potenciál, uvidíme, jak dlouho ho v Ostravě udrží.“

Někdo namítne, že na podobné přestupové úvahy je brzy, neboť se mu povedla pouze dvě utkání. Ano, ale vězte, že skauti nespí. Tuzemští i zahraniční už ho mají ve sledovacím radaru a vytvářejí na něj reporty.

Jednak proto, že taková čísla zaujmou. A taky z toho důvodu, že útočníci zkrátka nejsou. Tím spíš, když zadáte do vyhledávácího filtru přívlastky silný, vysoký, rychlý, pracovitý, pokorný a perspektivní.

„Nepříjemné pro soupeře navíc je, že on umí vstřelit branku doklepnutím míče, protože je tam, kde má být, ale i hlavou nebo střelou ze střední či větší vzdálenosti. To je cenná vlastnost. Taky je při své výšce dostatečně pohyblivý, rychlý a obratný,“ řekl o Tijanim trenér Vlastimil Palička.

„Nechtěl bych ho bránit ani na tréninku,“ usmál se spoluhráč Filip Kaloč. „Někdy neví, kde má ruce a kde nohy. Pokope vás, bouchne, ale teď začal své přednosti dobře využívat. Dává si míč do pohybu a zakrývá ho tělem. Obránci se tam nemohou dostat a ještě z něj mají respekt,“ podotkl.

Jeden stoper, teď už olomoucký, však Tijanimu přeje. „Protože je to poctivý kluk,“ sympaticky prohodil Jakub Pokorný. Sezonu v červenci začal spolu s Nigerijcem v základní sestavě FCB porážkou 0:3 od Olomouce a končí ji coby jeho smutný strážce porážkou 1:4 od Baníku.

Jenže zatímco Pokorného čekají elitní duely ve skupině o titul, Slezané se zachraňují...