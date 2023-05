Plzeňská bolest v Edenu. Gólman má díru v ruce, Hejdovo krvavé zranění

Ve chvíli, kdy má Plzeň jisté třetí místo a ve zbytku nadstavby FORTUNA:LIGY nemá o co hrát, šel místo obvyklé jedničky do brány Marián Tvrdoň. Slovenský gólman opouštěl hřiště už po čtvrt hodině. Matěj Jurásek dobíhal dlouhý míč, stíhal ho Václav Jemelka. Tvrdoň šel rozběhnutému záložníkovi pod nohy a bohužel schytal tvrdý úder.

Jurásek neuhnul a gólmana trefil kolíkem kopačky. Zasáhl pravou ruku. Tvrdoň měl v jamce mezi bicepsem a předloktím ošklivou díru a hned bylo jasné, že do brány musí Jindřich Staněk. Druhou rukou vztekle bušil do trávníku a svíjel se bolestí, ohnal se i po Juráskovi. Sudí Miroslav Zelinka souboj ocenil žlutou, hlavně proto, že pravděpodobně nešlo o úmysl a navíc byl Jurásek v souboji rozhozen dobíhajícím Jemelkou.

„Od Matěje Juráska to byl nesmyslný zákrok. Marián má roztrženou ruku, jde o nepříjemné zranění. Neviděl jsem to, ale v takové situaci by měl být ke gólmanovi od hráče větší respekt. Bylo to zbytečné. Dostal šanci po dlouhé době a do doby zranění vypadal v bráně skvěle. Hodně mě to za něj mrzí. Potrvá delší dobu, než bude zpátky,“ štvalo kouče Bílka. „Byl to nešťastný zákrok, já bych červenou asi nedával. Přeju gólmanovi, aby byl rychle zpátky,“ nabídl pohled ze strany Slavie dvougólový střelec Václav Jurečka.

Plzeňská smůla pokračovala o chvíli později. Rafiu Durosinmi házel dlouhý aut do vápna. Lukáš Hejda v souboji o balon schytal tvrdý úder do hlavy a z oblasti čela se mu okamžitě řinula krev. Nešťastně se srazil s kolegou stoperem Filipem Kašou. Každopádně stejně jako Tvrdoň v zápase dohrál a hřiště opouštěl otřesený a na nosítkách.

„Hejdysovi se to stalo po střetu s Kašou. Je otřesený, má tržnou ránu v obličeji. Uvidíme, jak rychle se dá do pořádku,“ popsal Bílek. „Nebyla to pro nás jednoduchá situace. Věděli jsme, že už máme do druhého poločasu jen jedno okénko na střídání. Když se tady dostanete pod tlak, síly rychle ubývají. Natahovali jsme to, jak jen to šlo. Z naší strany šlo o velmi slušný výkon, škoda že nebyl odměněný aspoň bodem,“ mrzelo plzeňského kouče.

Viktoria začala na Slavii nejhorším možným způsobem. Už v páté minutě otevřel po rychlé akci po levé straně skóre Václav Jurečka. Západočeši trpěli pod tlakem i v dalších minutách, navíc přišli o dva zraněné hráče. Soupeři lépe vzdorovali po přestávce, zajímavé utkání nakonec Slavia zvládla, vyhrála díky dvěma Jurečkovým zásahům 2:1 a zůstává ve hře o titul.