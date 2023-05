Adepti na trenéra Plzně: Koubek na seznamu stoupá, v hledáčku i Hašek

Mezi Plzní a Svědíkem proběhly první kontakty, klubu se líbí vize a způsob práce, jakou razí aktuální kouč Slovácka. Plzeň by musela zaplatit výstupní klauzuli 400 000 eur (přibližně 9,4 milionu korun), navíc musí trenéra přesvědčit, aby na změnu klubu kývl. Svědík se rozhodne až po skončení nadstavby. Zásadní roli hraje příchod nového majitele a také umístění Slovácka, zda se znovu dostane do kvalifikace o evropské poháry.

Miroslav Koubek (71), do 30.6. Hradec

Návrat zkušeného barda? Pro mnohé překvapivá, ale podle informací Sportu reálná varianta dvě hned po Svědíkovi. Koubek odvedl spousty zajímavé práce v Hradci, v minulé sezoně ho dotáhl do elitní šestky. Ostřílený bard, který s Plzní získal před osmi lety svůj jediný ligový titul, je po sezoně volný a mohl by se vrátit do klubu, kde by rád dokončil v minulosti rozdělanou práci. Na jaře došlo k usmíření mezi ním a Šádkem, po náročném covidu už je fit a stále má chuť do trenérské práce.