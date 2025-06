Matějovského Last Dance. Kopačky předal synovi a vzpomínal na otce: Byl jsem naměkko

Přitom, když nedlouho po úvodním hvizdu upadl ve vápně Marek Kulič a sudí ukázal na puntík, Matějovský místo sebe poslal na penaltu právě syna Dominika. „Kluci mě hecovali, abych kopal, ale zkusil jsem ji přenechat Domčovi, jestli má pořádné koule to dát před tolika lidmi. Pro něj šlo o první zápas před takovou diváckou kulisou. Čekal jsem, že bude protestovat, ale překvapil, jak si beze slov vzal míč a suverénně proměnil. V týdnu se dozvěděl, že se připojí k B týmu, což ho nakoplo. Zvládl i maturitu s vyznamenáním. Klobouk dolů, jak to zvládá s fotbalem,“ rozplývala se ikona českého ligového fotbalu.

„Nečekal jsem to, myslel jsem, že si táta penaltu vezme. Byla čest kopnout si proti Tomáši Vaclíkovi. Zpočátku jsem si nevěřil, ale opadlo to ze mě, když jsem slyšel celý stadion skandovat,“ rozplýval se pokračovatel fotbalového rodu Matějovských.

Nejemotivnější chvíle přišly po konci. U středového kruhu se Matějovský setkal s přítelkyní, maminkou a bratrem, jenž mu předal nečekaný dárek. „Bylo to emotivní. V těchto chvílích vzpomínám na taťku. Věděl jsem, že budu naměkko. Tušil jsem, že se něco chystá, brácha je plný překvapení. Mamku to vzalo hodně, je to pro nás pořád hodně citlivé téma,“ vysvětlil své dojetí poté, co od sourozence převzal triko s obrázkem svého tatínka. Na rozlučce chyběl jeho další syn Benjamin. „Nesladili jsme úplně termín a byl na školním výletě v zahraničí,“ upřesnil.

Další štace? Stará Boleslav

Bratr Josef zaskočil Matějovského i podruhé, když mu předal smlouvu na přestup do Slavoje Stará Boleslavi z 1.B třídy. „Máš speciální podpisový bonus, máme na tebe 8 korun. Kruh se uzavře a osmičku na dresu ti náš Mára Voženílek přenechá,“ prohlásil. „Nejspíš to tak dopadne, nicméně smlouvu nechám překontrolovat právníky a podepíšu ji později,“ rozesmál se Matějovský.

Zájem o jeho služby byl i jinde. „Nabídek na hraní bylo několik od třetí ligy níž. Ale budu se motat v Mladé Boleslavi kolem áčka a převezmu roli vedoucího a zajišťovat provozní věci jako je zařizování hotelů atd. Budu se snažit dělat týmu takový servis, aby si nemohli na nic stěžovat,“ prozradil.

Výjimečnost Matějovského osobnosti dokládá i fakt, že na jeho rozlučku dorazilo na zhruba tři a půl tisíce diváků. „Tolik lidí jsem v Mladé Boleslavi nikdy neviděl,“ řekl Pavel Kadeřábek, jenž s ním vyhrál double ve Spartě v roce 2014. „Pan fotbalista a top hráč, s jakým jsem kdy nastupoval. Pokaždé, když se mě ptali na nejlepší hráče, s kterými jsem hrál, vždy jsem vyjmenoval Tomáše Rosického, Bořka Dočkala a Máru Matějovského. Klidně by mohl pořád hrát,“ vyznal se.

„Vždycky říkám, že fotbal dělají kluci, co nemají balon. Marek přesně toho dokázal využít, protože viděl volné prostory, byl naprosto úžasný a díky tomu měl takovou kariéru. Nejdůležitější ale je, jakým je člověkem. Za to bych mu chtěl poděkovat,“ měl jen slova chvály na svého kamaráda Kamil Vacek.

Skvělé časy prožil s Matějovským rovněž trenér Vítězslav Lavička. „Vzpomínám si, jak výborná parta nejenom fotbalistů, ale i kluků po lidské stránce se tehdy ve Spartě sešla. Nebylo proto náhodou, že jsme to v sezoně 2013-2014 dotáhli k titulu,“ popisoval odborník, jenž se dnes na Letné věnuje mládeži.

Ani on nečekal, že Matějovský bude hrát ještě po čtyřicítce. „To se týká opravdu jen borců jako on, Tomáš Hübschman a některých dalších. Markovi to přeju, protože byl k sobě hodně náročný už v době, kdy jsme spolu působili ve Spartě. Byl profík a správným způsobem ovlivňoval okolí a mladší spoluhráče,“ pokračoval Lavička.

„Že na něj ještě nedávno hráli soupeři osobku, ukazuje vůči němu velký respekt. Osobní obrana se dnes už nenosí, přesto jsem zaznamenal, že některé týmy z naší ligy na Marka tento herní prvek používali,“ uzavřel stratég, jenž se Spartou získal jako hráč a trenér třináct titulů.

Mladá Boleslav - Sparta 6:6

Sestavy: Marek Matějovský, Dominik Matějovský, Miller, Šeda, Šmerda, Rajnoch, Rolko, Palát, Vaculík, Abraham, Poláček, Kulič, Pecka, Holub, Sedláček, Ševinský, Brezinský, Vít, Mikolanda, Čáp, Ladra, Zahustel, Chramosta, Takács, Fulnek, Uhrin, Čuhel.

Sestavy: Marek Čech, Vaclík, Hybš, Costa, Švejdík, Dočkal, Hušbauer, Kadeřábek, Krejčí, Přikryl, Vacek, Vácha, Bednář, Juliš, Lafata, Skalák, Mareček, Baranek, Lavička, Z. Svoboda.