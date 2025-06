Rosický: Priske hraje o reputaci, Sparta bude zase silná. Co Rrahmani a řez kádrem?

Vstoupit do diskuse (

Sparta má za sebou špatnou sezonu – a málokdo to nese hůř, než Tomáš Rosický. „Největší tlak je ten, který si na sebe vytvářím sám,“ říká sportovní ředitel klubu v exkluzivním rozhovoru pro Ligu naruby, v němž poprvé a otevřeně popisuje jak okolnosti své květnové hospitalizace, tak i chyby, které Spartu stály titul. „Největší problém byla moje myšlenka z loňského léta – mít co největší stabilitu. Nevěděli jsme, jakou soutěž budeme hrát, a já vsadil právě na stabilitu: přiváděl jsem proto spíš hráče na rozšíření kádru. Věřili jsme, že osa týmu bude dál táhnout,“ přiznává.

„Sparta ale bude zpátky, nemám nejmenší obavy. A Brian Priske? On ví, že nemůže jít do žádného komfortu, hraje o svoji reputaci, aby to u nás zase dokázal. Přichází z neúspěšného angažmá, ale cítím z něj větší hlad a drajv, než když sem přicházel poprvé,“ ujišťuje Rosický.

Proč tolik stál zrovna o Albiona Rrahmaniho?

Kdy se rozhodl o odvolání Larse Friise?

A jak probíhal proces hledání jeho nástupce?

Tomáš Rosický exkluzivně v Lize naruby!

Rosický otevřeně: Na JIPku jsem se odvezl sám. Moje budoucnost? Tři scénáře