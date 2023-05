Mrzí mě dvě nastavení na Spartě, řekl Trpišovský. Co Chytil a další?

Za normálních okolností by to byl tuze cenný výsledek, zvlášť po takovém průběhu. V páté minutě prohráváte 0:2, nakonec díky herní dominanci a zejména efektivitě otočíte skóre (3:2) na půdě nepříjemné Olomouce. Nic z toho Slavii nemůže těšit, protože o kousek dál, v 70 kilometrů vzdáleném Uherském Hradišti, slavila Sparta titul . Sešívaní končí ligu podruhé za sebou coby druhý mančaft tabulky, nyní navíc ve stínu největšího rivala. Trenér Jindřich Trpišovský přiznal, že jej nejvíce mrzí dvě čerstvě nezvládnutá nastavení na Letné a rozpovídal se o létu.

Nejdříve prosím zhodnoťte zápas, trenére.

„Vstoupili jsme do něj katastrofálně, i když jsme hodně apelovali na to, že nás čeká těžký zápas, že budou domácí uvolnění a budou chtít podat co nejlepší výkon. Dopadlo to přesně obráceně, z první standardky jsme dostali gól. Pro mě nepochopitelně s námi ten gól strašně zamával, soupeř byl ve všem lepší a dal druhý gól. Po naší obrovské chybě, kdy neskutečně propadnou tři stopeři, jde Zifčák sám na bránu... Holy (Tomáš Holeš) uklouzl a útočník dal gól. Chtěl jsem asi desetkrát střídat, pak přišla ještě Zifčákova vnější tyčka, ale pomohl nám první gól. Rozběhali jsme se, drželi balon, trošku dostali soupeře pod tlak. Druhý gól padl po krásné akci, pak už jsme věřili, že když jsme se do zápasu takhle vrátili a kontrolovali ho, zvládneme to. Soupeři v dusném počasí docházely síly, nám se trpělivou hrou a akcí z levé strany podařilo dát vítězný gól a dohrát to. Jsme rádi, že po katastrofálním úvodu jsme dokázali utkání otočit.“

Což však nic v tabulce neřeší, protože titul slaví Sparta...

„Nehledal bych nějakou spojitost, chtěli jsme zápas zvládnout, ať se bude dít cokoliv. O tom, že jsme druzí, se rozhodlo v jiných zápasech sezony. My jsme se soustředili jen na sebe. Hrajeme za Slavii, za spoustu fanoušků, kteří za námi dorazili ve všední den a zaplnili stadion. Teď už jsme to neměli ve svých rukách, samozřejmě je to pro nás zklamání. Celou sezonu jsme to honili a skončili druzí...“

Najdete příčiny?

„Nejvíc asi ve vzájemných zápasech na Spartě. Mohli jsme vyhrát 3:2, ale v nastavení jsme si dali vlastní gól. Remízou získal bod soupeř. A ve druhém zápase získal soupeř tři body penaltou v nastavení. Jarní vzájemné zápasy mě napadnou jako první.“

Vyhráli jste MOL Cup, ve FORTUNA:LIZE skončili druzí. Jak budete sezonu hodnotit?

„Je tam spousta pozitiv i spousta negativ. Prošli jsme těžkými kvalifikacemi do Evropy, pak v základní skupině vypadli s týmy, které byly kvalitativně horší než ve kvalifikaci. Podobné to bylo doma. Získali jsme pohár, vstřelili 94 gólů a předvedli hlavně doma spoustu skvělých výkonů. Bavili jsme lidi fotbalem, ale vybrali jsme si pár blackoutů během sezony. Tam výkony zejména venku nebyly moc dobré. Naopak v derby jsme odehráli dobré zápasy, ale neuhráli jsme body, které by stačily na titul. Pocity jsou takové rozporuplné...“

Herní kvalitou jste Spartu v derby převyšovali, mrzí to tedy o to víc?

„Mrzí to tak jako tak. Doma jsme vyhráli jednoznačně 4:0, hráli jsme skvěle. Vyhráli jsme finále poháru, v prvním utkání na Letné jsme byli tři minuty od vítězství. Výkon byl skvělý. Pak přišel zápas, kde jsme měli přes 80 procent držení míče, dotáhli jsme se na 2:2 a přišel penaltový moment. Ve vzájemných zápasech jsme byli lepší, ale liga je dlouhodobá soutěž. Rozhoduje spousta aspektů: doma, venku, specifika zimních měsíců, terény... Druhý rok po sobě nás stálo období od února do dubna hodně bodů. Nejlepší je ten, kdo jich nasbírá nejvíc na konci. Vždycky v sezoně ztratíte, i v titulových sezonách to tak bylo. Každý je ztratí. Ale teď mě nejvíc mrzí ta dvě nastavení, kde jsme mohli my body přidávat a soupeře obírat.“

Bude v létě v Edenu hodně změn?

„To se uvidí, ale určitě nějaké budou. Někdo dorazí, někdo odejde. Bude to záležitost přestupového trhu, jestli se kluby domluví, jestli se rozhodneme někoho uvolnit do zahraničí. To bude rozhodující.“

Výkon Mojmíra Chytila se vám asi líbil...

„Mám ho rád, ale myslím, že jsme mu to spíš darovali výkonem stoperské trojice, který nebyl vůbec dobrý. Hrál naplno, hrál dobře, nechci snižovat jeho výkon, ale hodně jsme mu pomohli my. Ukazoval, v čem je dobrý, v čem si myslíme, že by nám mohl pomoct, a proč jsme si ho vybrali. To je práce tělem, krytí míče, souboje, které ustál. Ukázal spoustu momentů, překvapil mě ve druhé půli přihrávkou levačkou za obranu. Ukázal své přednosti a to, proč s ním počítáme.“

A teď ke konkrétním odchodům. Co David Jurásek a Ondřej Lingr?

„Myslím, že se to bude týkat i jiných hráčů. Co upřímně vím, tak na klubu není žádná konkrétní nabídka na nikoho. Je tam spousta oťukávání, návrhů, informací od agentů. Víme, že na spoustu hráčů jezdí spousta klubů. Vše se bude během přestupového okna vyvíjet, bude záležet na klubech, co se bude dít. Určitě nemají vyhlédnutého na konkrétní post jednoho hráče. Vymyslím si příklad, abych nenahrával: Třeba na pozici stopera mají vyhlédnutých víc hráčů a třeba dopadne někdo jiný. Nebo naopak ne a pak si pro toho hráče přijdou. Nebudeme tajit, že David Jurásek je horké zboží. Umím si představit, že by tu mohl vydržet a hrát, protože si myslím, že může být ještě lepší, než je.“

Jako jeho předchůdci?

„Některým hráčům v minulosti, jako byli Cuf (Vladimír Coufal), Suk (Tomáš Souček), Alex Bah, se vyplatilo být lídrem týmu, lídrem ligy a pak odejít na velký přestup, kdy za vás klub zaplatí dost, aby si vás vážili a pracovali s vámi, i když se vám něco nepovede. Ale bude to vždycky o konkrétní nabídce a tom, jak se klub rozhodne. Z pozice trenéra bych samozřejmě byl rád, kdyby byl ten tým co nejsilnější.“

Lingrovi za rok končí smlouva...

„Moc bych si přál, aby zůstal ve Slavii. Ale odvedl tu nějaké služby, je tu přes tři roky, Slavii dával všechno. Některé přestupy mi dávají víc smysl, někteří hráči si ho víc zaslouží, ale to neznamená, že musí odejít. Mohou se Slavií spojit třeba celou kariéru. Teď není nic na spadnutí. Bude to probíhat během léta. Pro nás je spíš úkol připravovat se na to, co by kdyby. Máme některé hráče na hostování, kteří se budou vracet. Například Srky (Srdjan Plavšič). Mám i zkušenost z minulých let, že třeba přijde přestup, který úplně nečekáte. Nebo zranění. Bude to mít vývoj. Jsou tady zajímaví hráči, stejně tak Matěj Jurásek. Je to o finanční nabídce a o tom, z jakých soutěží přijde.“