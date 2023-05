Kovář o oslavách i titulu: Bláznovství, jako ze snu. Nastínil svou budoucnost

V létě chtěl zůstat v Anglii, plán nakonec selhal. Smutek? Kdepak... Za pár měsíců Matěj Kovář jásá na Spartě s pohárem pro ligového mistra. „Bláznovství," vzpomíná třiadvacetiletý brankář na nedávný návrat do Česka. „Vyhrál jsem titul hned v první sezoně. To je pro mě splněný sen, jsem za to rád.“ Po posledním zápase soutěžního ročníku promluvil o Manchesteru United i důvodu, proč jsou Letenští po devíti letech šampioni.

Jak byste popsal poslední dny?

„Bylo to šílené. Po remíze na Slovácku vypukly krásné oslavy, každý hráč si to užil. S Plzní jsme to chtěli zvládnout, ale bohužel nám to nevyšlo. I když si myslím, že jsme byli lepším týmem, měli víc šancí, ale Jindra Staněk vychytal několik gólových šancí a z jednoho nesmyslu jsme dostali gól. Mrzí to, ale celkově si to užíváme. Je to paráda vyhrát trofej, po takové době.“

I po cestě z Uherského Hradiště bylo vidět, že si oslavy užíváte. Jakou roli jste v nich hrál?

„Všichni jednotlivě jsme si to užívali. Samozřejmě je to něco neskutečného, poslední dva roky jsem byl v Anglii na hostování ve třetí lize, kde jsem hrál spíš na opačném pólu tabulky. Teď jsem se vrátil do Česka, hraju za Spartu a vyhrál jsem hned v první sezoně titul. To je pro mě splněný sen, jsem za to rád.“

Kdo je kapitánem oslav?

„Ty jo. Já bych řekl Jan Kuchta. (usměje se) Jan Kuchta. Určitě.“

Počítáte už s dalším titulem za Spartu?

„Sparta mi přilnula k srdci, ale jestli počítám s titulem… Viděli jsme, že liga i každý tým se zlepšuje, zkvalitňuje a příští rok to nebude nic jednoduchého, protože Slavia, Plzeň i další týmy jako Slovácko nebo Sigma budou určitě chtít zkvalitnit kádr a co nejlíp se připravit na další ročník. Bude to pro nás další velký test. Ale doufám, že tohle nebylo naposled.“

Máte už od Manchesteru United jistotu, že budete ve Spartě pokračovat?

„Definitivní to ještě není. Myslím, že je ještě pár dnů na rozhodnutí. Ale pokud se nic nezmění, a mám zatím takové informace (zaklepe na zub), tak bych měl tady pokračovat další rok, za což jsem rád.“

Oslavy ve velkém na Letenské pláni. Sparťanská „armáda“ vítá 37. titul Video se připravuje ...

Do Sparty jste přišel v létě na poslední chvíli na hostování, jak to zpětně hodnotíte?

„Bylo to bláznovství. Došel jsem za pět minut dvanáct. Rozhodl jsem se jít anglickou cestou, o zájmu Sparty jsem věděl už na začátku přestupového období. A když moje hostování v Anglii z nějakých důvodů nevyšlo a Sparta pořád měla zájem, bral jsem to všema deseti. Přišel jsem do klubu, který měl nějaké ambice, a věděl jsem, co chce dokázat. Ale takhle jsem si to nikdy neplánoval, nakonec je to jako ze snu.“

Stal jste se brankářem sezony, jak vidíte ročník z individuálního hlediska? Nastaly i těžké momenty?

„Těch bylo v sezoně samozřejmě spousta. Když hrajete za tým jako Sparta, moc střel na bránu není, musíte být pořád koncentrovaní, a hlavně když jedna střela přijde, tak ji musíte chytit. Jsem hlavně strašně rád, že jsme to zvládli jako tým.“

Pořád zmiňujete sílu a charakter týmu. Dokážete popsat, v čem to tkví?

„Co se tady tenhle rok stalo, jak jsme drželi jeden za druhého, to jsem v životě nezažil. Je to hlavně díky našemu kapitánovi (Ladislav Krejčí), který na to hodně dbá. A lidi v kabině jsou taky soudružní. To je pro nás nejdůležitější. Když jsme ke konci už nehráli tak dobrý fotbal, urvali jsme to tím, že jsme se rvali jeden za druhého a na hřišti udělali maximum, abychom to zvedli.“

Sparta v nové sezoně zabojuje o Ligu mistrů. Má tým na to, aby zvládla kvalifikaci?

„Mohli jste vidět ze začátku jara, jak jsme dominovali na hřišti a soupeře přehrávali. S tímhle kádrem máme určitě šanci a nebojím se říct, že když všechno půjde dobře, tak se do Ligy mistrů dostaneme.“