Hapal o nadstavbě, protestu fanoušků i posilách: Zamyslíme se, jak to změnit

Neuvěřitelných DĚVĚT domácích porážek, tedy nejvíce ze všech ligových celků, zaznamenal Baník ve výroční sezoně. Ta poslední proti Pardubicím (2:4) katastrofální ročník symbolizovala. „Bohužel to skončilo, jak to celou dobu probíhalo,“ řekl trenér ostravského týmu Pavel Hapal, který Slezany převzal v říjnu po Pavlu Vrbovi. Velký progres se nekonal, teď je třeba udělat důkladnou analýzu a trefit se do posil. Také o tom mluvil Hapal po nepovedené derniéře.

Asi se vám poslední duel nebude hodnotit lehce.

„Nevím, jestli je co hodnotit. Těžký výsledek na závěr sezony... Chtěli jsme být úspěšní a zvítězit, ale Pardubice hrály velice dobrý, kombinačně kvalitní fotbal. Přesto jsme šli rychle do vedení, ale o výsledku rozhodly další dvě neproměněné šance v první půli. Mohli jsme jít do většího brankového rozdílu, možná jsme pak mohli změnit styl hry. Co jsem se díval, tak statisticky měly větší držení míče Pardubice, ve druhé půli už to bylo zase na naší straně. Rozhodlo řešení finální fáze, my jsme dali dva góly a měli další čtyři situace. Zasloužená výhra soupeře, sezona pro nás skončila bohužel tak, jak probíhala celou dobu. Je škoda, že jsme se s diváky nerozloučili vítězstvím, ale v tomto zápase asi víc nebylo.“

Nemanja Kuzmanovič řekl, že přístup na hřišti musí být jiný. Souhlasíte?

„Nevím, jestli to bylo o přístupu, nevím, jak to viděl Kuzma. Měli jsme hodně obměněnou sestavu oproti minulým úspěšným zápasům. Tentokrát bych za individuální výkon pochválil jen Tijaniho a mladého Holaně, který na první ligový start v základu odehrál slušné utkání. Do hodnocení dalších jednotlivců bych se nepouštěl.“

Co říkáte na práci vašeho kamaráda Radoslava Kováče v Pardubicích?

„Já Radkovi fandím, mám ho velice rád. Všichni ho známe, o fotbale hodně komunikujeme. Nejsem teda nadšený, že mě porazil, ale přeju mu, ať se zachrání. Když už se dostal do baráže a utekl hrobníkovi z lopaty, tak snad to zvládne. Má docela dobře poskládané mužstvo, kluci jsou velice fotbaloví, běhaví. Je tam spousta mladých hráčů. Gratuluju mu k tomu, co předvádí. Teď bude hrozně důležité, aby udělal poslední krok.“

Jaký byl baníkovský ročník 2022/23?

„U startu jsem nebyl, ale vůbec se na to nechci vymlouvat, protože jsme to pořád měli ve svých rukou. Nezvládli jsme však úsek pěti nebo šesti jarních utkání, tam jsme hodně ztráceli. Sezona proběhla špatně od začátku až do konce, ale zase musím smeknout před klukama, že v době, kdy nám bylo nejhůř, jsme hráli dobře a vítězili. Porazili jsme Slovácko, Olomouc, Plzeň – to nám pomohlo k záchraně. Poslední dva výsledky už byly ovlivněny i spoustou změn, kvalita hry tomu neodpovídala. Je třeba sezonu rychle hodit za hlavu a do té nové jít připravený na sto procent. Teď se musíme zamyslet se sportovním vedením – Luďkem Mikloškem a možná i majitelem – jak posílit kádr a jak to trošku změnit.“

Takže teď je na řadě analýza?

„Už jsme analyzovali, ale ještě něco proběhne. Celé si to vyhodnotíme až teď po posledním kole, protože jsme dávali prostor celému kádru.“

Můžete naznačit, kolik posil byste si představoval a na jaké pozice?

„I když jsme s Pardubicemi dostali čtyři góly, myslím, že jsme v defenzivě udělali velký posun. Dřív jsme dělali hodně hloupých individuálních chyb, tentokrát ne. Čtyři inkasované góly jsou sice tristní, ale zaspali jsme především v úvodu druhé půle. Tam jsme dostali dva ze středu hřiště. Podařilo se nám nahradit Almásiho, když byl zraněný a nemohl hrát. Tijani se dostal do velice kvalitní formy, to je určitě pozitivum, ale ve všech řadách je třeba to zkvalitnit a zlepšit.“

Neřekl si však Tijani gólovým závěrem sezony o přestup? Nebo jaká je pravděpodobnost, že zůstane?

„Je to fotbal. Jako trenér bych samozřejmě chtěl Tijaniho udržet, protože proti Pardubicím odehrál znovu výborný zápas. Ve Zlíně jsem ho za druhý poločas trošku kritizoval, tam ztrácel a hodně kazil, ale udělal kus práce. Podílel se na tom celý realizační tým. Nicméně jde jen o individualitu, o jednoho hráče, my potřebujeme zvednout celé mužstvo a kolektiv na úplně jiný level.“

Baník - Pardubice: Tijani tvrdou bombou brzy otevřel skóre, 1:0 Video se připravuje ...

Nadstavbu jste zažil poprvé, fanoušci se vůči formátu soutěže postavili bojkotem.

„Je to nějakým způsobem dané. Neodsouhlasil jsem si to, já jen trénuju a vedu mužstvo v zápasech. Ve finále o mistrovi rozhodlo lepší postavení v tabulce v základní části, což nevím, jestli je úplně ideální. Gratuluju Spartě k titulu, ale když se na to tak člověk dívá, připadalo mi, že Slavia byla lepším a kvalitnějším týmem. Já jsem ta pravidla neurčoval. Nevím přesně, co tím nesouhlasným vyjádřením fanoušci mysleli, ale každý má právo na názor. Asi je třeba, aby se nad tím zamysleli ti, co to nějakým způsobem navrhují. Třeba přijdou zase za nějakou dobu s něčím jiným, ale bylo to pro všechny stejné.“

Málo to rezonuje, ale po vypadnutí Daniela Tetoura, který byl na konci podzimu ve výborné formě a propojoval vám coby klasická osmička ve středu pole defenzivu s ofenzivou, jste měli problém. Jak to s ním vypadá, smiřujete se s tím, že klub po konci kontraktu (30. června) opustí?

„Dan procházel obdobím, kdy se dával dohromady. S mužstvem až na výjimky jako přihrávková cvičení nebo bago netrénoval, ve hře ještě nebyl. Vypadá to, že bude brzy zdravý. Končí mu smlouva, ale pořád se s ním bavíme. Věřím, že pokud bude ve formě, ve které byl předtím, je to pořád velice důležitý hráč. Co se týče fotbalové dramatiky, myšlení a umu, je to nadstandardní fotbalista.“

Překvapilo něco na české lize, do které jste se po letech vrátil?

„Nějak si to v kanceláři hodnotíme, musím říct, že mi soutěž připadá strašně vyrovnaná. Až na Spartu, Slavii a v určité fázi Plzeň, která si prošla útlumem. Tahle tři mužstva jsou odskočená, ale zbytek je neskutečně vyrovnaný. Výkonnostně i bodově. Viděli jste Pardubice: skoro od začátku sezony se zachraňují, ale dokážou hrát dobrý fotbal a vítězit. Nám v tabulce chyběl možná bod ke střední skupině, mít o dva nebo tři ještě víc, jsme blízko i té skupině o titul. Nicméně tabulka je jasná, my jsme to nezvládli. Hráli jsme o záchranu.“

Od pondělí máte volno?

„Ano, začíná odpočinek. Volno bude trvat nějakých čtrnáct dní, pak přijde aktivní individuální předpříprava. A začneme 19. června trénovat.“