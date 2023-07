Detaily z přípravy Plzně: Koubek baví, varianty s Traorém i hledání v obraně

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Na letním soustředění v Rakousku ladili formu deset dní, odehráli tři přípravné duely a pilovali nový styl pod Miroslavem Koubkem. Plzeňští hráči se ideálně nachystali na start sezony, kterou začnou v sobotu v Teplicích. Deník Sport a iSport.cz zblízka sledoval herní kemp Viktorie ve Westendorfu. Jaké jsou hlavní výstupy? Co říkají o aktuálním stavu třetího celku minulé sezony FORTUNA:LIGY?

Na začátku září oslaví 72. narozeniny, nicméně kypí energií. Takovou, že si troufl převzít jeden z největších klubů v Česku. Po letním nástupu v Plzni pozměnil herní styl a upravil rozestavení. Viktoria pod staronovým koučem nastřílela v sedmi přípravných duelech 39 gólů, proti zahraničním soupeřům v Rakousku pokaždé skórovala třikrát. Tréninková náplň po nezbytném nabrání kondice vypadala jasně – kratší, ale o to intenzivnější jednotky s důrazem na rychlou přechodovou fázi a nácviky presinku, případně represinku. Hráči v ofenzivním módu pookřáli, takový styl je baví.

„Jsme variabilnější a méně čitelní, to je jenom dobře,“ prohlásil asistent Marek Bakoš o širokém kádru.

Stejně jako Sparta nebo Slavia i Plzeň disponuje širokým, kvalitním kádrem. Celkem 22 hráčů a čtyři gólmani bojovali ve Westendorfu o svou pozici. Prakticky všichni obstáli, hráči se vší silou snažili dokázat, že plzeňský dres oblékají právem. Zužovat kádr bude nesmírně složité, určit základní jedenáctku taktéž. Kostra týmu se rýsuje, přesto mají trenéři na každý post několik variant. Aby kádr zůstal pohromadě, potřebuje tým projít do základní skupiny Konferenční ligy.

Záložník Ibrahim Traoré po svém příchodu do Plzně. Vlevo sportovní ředitel Daniel Kolář, vpravo hráčův agent Daniel Smejkal

Zkušený Traoré přijal po pěti letech ve Slavii pikantní a možná nečekanou nabídku, kývl na výzvu u rivala v Plzni. Okamžitě zapadl do týmu a výkony si řekl o základní sestavu. V generálce nastoupil ve středové trojici po boku Lukáše Kalvacha a Adama Vlkanovy. V nezvyklém složení vypadala záloha Viktorie velmi dobře, není vyloučené, že Traoré „vyšoupne“ ze sestavy Pavla Buchu, v posledních sezonách jednoho z klíčových mužů západočeského kolektivu.

„Jde o trošku rizikový stav, uvědomujeme si to. Stopery máme v napnutém stavu,“ řekl Miroslav Koubek o zraněných obráncích.

Jak vzpružit Staňka

Matúš Kozáčik v přípravě cepoval čtveřici gólmanů, všichni dostali prostor v zápasech. Obvyklá jenička Jindřich Staněk zasáhl jen do dvou duelů, ani v jednom nepředvedl suverénní výkon, jakým táhl mužstvo za titulem či do Ligy mistrů. Pozici jedničky si před trojicí Jedlička, Tvrdoň, Sváček pravděpodobně udrží, přesto musí přidat. Stále není vyloučené, že na Staňka přijde zajímavá nabídka ze zahraničí, která by strakonického odchovance posunula za novou výzvou.

Tolik branek inkasoval Staněk během letní přípravy.