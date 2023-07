Koubek před sezonou: Příchody do Plzně? Nic intenzivního neprobíhá

Plzeň finišuje úspěšnou letní přípravu, v sedmi zápasech ani jednou neprohrála. Trenér Miroslav Koubek je s výsledky pochopitelně spokojený. Zároveň varuje, že nelze nic přeceňovat. „Můžeme teď hodit všechno do koše, začínáme znovu,“ řekl v nadsázce na úterní předsezonní konferenci. Promluvil i o kádru, kde aktuálně o místo bojuje 22 zdravých hráčů do pole a 4 gólmani.

Miroslav Koubek zatím úspěšně cepuje západočeský kolektiv. Ordinuje ofenzivnější, odvážnější způsob hry a odlišné rozestavení, než mužstvo praktikovalo za Michala Bílka. „Ale pod ním tady byl výborný tým,“ ocenil práci svého předchůdce.

Jste spokojený s přípravou, kde jste ani jednou neprohráli?

„Určitě je lepší vyhrávat, než prohrávat, jde o víru v určitou cestu, jakou se vydáváme. Příznivé výsledky nám určitě neublížily. Nepřeceňuju je, ani nepodceňuju, hlavně v Rakousku jsme hráli proti náročným soupeřům. Ostré zápasy jsou ale něco jiného. V přípravě jde často o zápasy ve vesnickém prostředí, kde se protočí dvě jedenáctky, atmosféra ligového a pohárového utkání je úplně odlišná. Je příjemné, když se daří, ale můžeme teď hodit všechno do koše a začínáme znovu.“

S jakými ambicemi jdete do sezony?

„Chceme hrát dobrý fotbal, jaký se lidem líbí. Sportovní cíle se nikdy nedají striktně naplánovat. Povinností Viktorie Plzeň s tímhle velmi dobrým kádrem, co máme k dispozici, je určitě takové umístění, co nám v příští sezoně pokud možno zajistí evropské poháry.“

V kádru máte 22 hráčů a čtyři gólmany plus 3 zraněné rekonvalescenty (Pernica, Čihák, Havel). Dojde na zužování kádru?

„Ještě jsme na toto téma nediskutovali, jako trenér jsem radši, když mám z čeho vybírat. Souvisí to s účastí ve třech soutěžích. Počet hráčů je tak akorát. Víme, co to obnáší, když se nám podaří postupovat v evropské kvalifikaci, je to kvapík. Na to potřebujete víc hráčů.“

A naopak – může ještě někdo přijít?

„V tuhle chvíli neprobíhá žádná intenzivní činnost směrem k příchodům. Není to vyloučené, ve fotbale nikdy nevíte. Já se snažím nepanikařit, když se jeden, dva hráči zraní, pořád jsou tady další. Kemp nám ukázal, že se to dá vzadu složit. Jsou tady velmi zkušení hráči – Lukáš (Hejda), Řízek (Radim Řezník), Vašek Jemelka. Příjemně mě překvapil Sampson (Dweh, dolaďuje se forma příchodu z Vyškova), u něj je velký potenciál jít rychle nahoru. Výborný je také mladý Honza Paluska, máme i Robina Hranáče. Sýkorka (Jan Sýkora) také může hrát na levém beku, dokonce Jhon Mosquera byl na téhle pozici v přípravě každým zápasem lepší. Je tady slušná kvalita a máme z čeho vybírat.“

Už máte jasno o sestavě?

„Konkrétní jména ode mě neuslyšíte, to by nebylo vhodné. Na dvou, třech místech máme otazníky, které s kolegy intenzivně diskutujeme.“

Snažíte se o útočný styl, hodláte takhle aktivně hrát i v ostrých zápasech?

„S kolegy se pokoušíme do mužstva zanést trošku jiný způsob hry. Když to vezmu velice krátce a stručně, tak hru zintenzivnit a maličko vysunout výš, aby z naší strany bylo víc přepínacího a presinkového obrazu. Došlo ke korekci rozestavení, ale že bychom udělali zásadní změny, to ne. Pod bývalým trenérem tady bylo výborné mužstvo, měli zažitý způsob hry. Musím se vrátit k Míšovi (Bílkovi) a jeho kolegům. S Plzní uhráli skvělé třetí místo, to je pořád součástí našeho cíle.“