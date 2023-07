Expert z Fortuny: Titul pro Slavii, Vrba není na odstřel. Jurečka jako Djokovič

Základní dotaz. Kdo podle vás vyhraje FORTUNA:LIGU?

„Musím souhlasit s bookmakery, kteří favorizují Slavii v tuto chvíli v kurzu 1,75. Na sešívané putuje také 80 % všech vkladů. Následuje Sparta v kurzu 2,40 a Plzeň v kurzu 12,00. Čtvrté Slovácko v kurzu 222,00 už je hodně zpátky za tímto trojlístkem a jeho úspěch by byla prvotřídní senzace.“

Na základě jakých principů dojde bookmaker k závěru, že třeba na Slavii bude právě kurz 1,75?

„Kurz se skládá na základě mnoha atributů. Jedná se například o statistické údaje, takže výsledky z minulého ročníku, ale také finanční možnosti klubu, přestupová politika, zdravotní stav hráčů v jednotlivých týmech, herní projev, osoba trenéra, ambice mužstva. Mohl bych skutečně pokračovat dál a dál. Na základě těchto aspektů se přiřazují k jednotlivým klubům plusy a mínusy. Poté se vše matematicky vyjádří do konečného kurzu, kde už se také pracuje s historickou zkušeností a mírou pravděpodobnosti. Kurz pak také může kolísat třeba na základě nějakých obrovských posil na poslední chvíli.“

A co sestup? Jistě taky máte svého favorita. A proč?

„Mělo by se jednat o někoho z kvarteta Karviná, Teplice, Pardubice a Zlín. U Karviné je to celkem logické, protože je nováčkem soutěže. Přece jen není jasné, jak se klub popasuje s posunem o patro výš. U Brna se v minulé sezoně potvrdilo, že nováčci to prostě mají těžké. Pardubicím odešel brankář, oba stopeři a nejproduktivnější hráč Dominik Janošek, takže u nich jde o velké oslabení. Teplice mají relativně úzký kádr a u jediné větší posily Michaela Lüftnera nevíme, kdy bude stoprocentně připraven naskočit do hry. Zlín měl záchranářské starosti i v poslední sezoně a v baráži nepřesvědčil, že by byl nějak zásadně lepší než Vyškov. Největší pravděpodobnost sestupu zůstává u Karviné i na základě skutečnosti, že v přípravě její defenziva nepůsobila příliš pevně.“

Stejnými principy se stanovují i kurzy dílčích zápasů?

„Dalo by se to tak říct, ale navíc se přihlíží k dalším statistikám, jako jsou