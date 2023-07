Jeřábek o rozvodu s Pardubicemi: Mají ego, mrzí mě to. Další prací překvapí

Budete kopat divizi za Hlinsko, chodit do „normální“ práce. Jak koušete rozchod?

„Člověka to spíš mrzí, vždycky jsme to měli založené na nějaké důvěře, vzájemné komunikaci. Nechci vyvolávat nějaké mediální války, ale v poslední době se mi zdálo, že tam jsou lidi, kteří nechtějí, abych zůstal. Mají ego a vědí, že mám nějakou pozici a mohl bych je postupně zastiňovat. Takhle to na mě působilo.“

Můžete být konkrétní?

„Radši si to nechám pro sebe.“

Šlo o trenéry nebo lidi z managementu?

„Spíš z managementu.“

Jak vlastně probíhal „rozvod“?