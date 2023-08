Rozmočený zázrak v Hradci! Góly, pan Lízátko, ovace… I ta elektřina šla

Měli v plánu jít do nejmenšího detailu. Adrian Rolko, asistent a místní osobnost, který jako hráč odpustil kdysi klubu nějaké ty dluhy, přišel před zápasem s ručníkem za Alexem Hronkem, levým křidélkem černobílé sedmnáctky, tentokrát podavačem míčů, aby vždy před autem utřel balon. Adam Gabriel pak mohl posílat rakety až do pokutového území.

Partička zpěváků se v tiskovém centru nějakých dvacet minut před zápasem chystala na přednes české hymny. Byli sladění, v nových elegantních dresech. Prostě velká sláva se blížila. Hradec otvíral nový stadion, aréna hlásila vyprodáno.

Občas se však stane, že vše nejde podle scénáře, což se potvrdilo i tentokrát. A nešlo jen o nekončící déšť, zkrátka potoky vody.

Už necelé dvě hodiny před výkopem začaly potíže, nešla elektřina. Pár lidí kvůli tomu uvízlo ve výtazích, u prodejců před stadionem byl nápis: Karty nebereme. „Nejde wi-fi, nedá se nic dělat,“ usmál se prodavač u stánku patřícího k fan shopu.

Důsledky se našly i další. Kvarteto hymnu nezazpívalo, podle všeho nešlo ozvučení. Nebylo možné testovat, co vedení vydrží, prioritou bylo osvícené hřiště a také podmínky pro televizní přenos.

Postupně se však situace lepšila. Snad to byla reakce na výkon „votroků“. Ti sice v prvním poločase přežili tři velké šance Jihočechů, ale sami byli rozhodní i účinní. Tři branky za půli, toť pohádka.

Hradec Králové – České Budějovice: Votroci se v zaplněné aréně ujali vedení 1:0, prosadil se Daniel Vašulín Video se připravuje ...

První „historický“ střelec, jak ho nazval hlasatel, byl Daniel Vašulín, jenž se prosadil zblízka v 19. minutě. Jeho kopačky rovnou putují do černobílé síně slávy. Za dalších dvanáct přišly ještě dvě trefy. Gólový song Sara perché ti amo vybraný příznivci zněl skoro nepřetržitě. Scéna po třetím gólu Ladislava Krejčího, po němž se prakticky celý mančaft sklouzl po kolenou k rohovému praporku, byla jak z filmové odrhovačky.

A to ještě nebylo všechno, pravá červená knihovna měla ještě nastat…

Postupně se totiž rozběhla jedna obrazovka za bránou, po ní protilehlá a během druhého poločasu reklamní panely. Hlasatel už nemusel každou čtvrthodinu oznamovat odehraný čas i aktuální skóre.

Ještě se však čekalo na jednu chvíli. Musela přijít, vždyť na place všechno klapalo, jak kdyby to bylo domluvené. Hosté sice snížili těsně po přestávce, domácí však ihned kontrovali. Nakonec se dočkal i ON.

Václav Pilař, jeden z nejzdařilejších synů místního fotbalu, se v létě vrátil po dvanáctiletém rajzování po světě. Stal se tváří klubu, poslem nových časů symbolizovaných sexy arénou. V 52. minutě se protáhl do vápna (pravda trochu podezřele) spadl a sám se postavil k penaltě. Proměnil, soka definitivně dorazil. A mohl jít střídat.

Vyprodaný stadion i pan Lízátko, nový to maskot mužstva, slavil. Hradec se dočkal po desetiletích. Start to byl z kategorie snů. A že nebyl uznán šestý gól pro předchozí faul? To vem čert…