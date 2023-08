Bezchybný start Slavie: Christos, pilný žák i průměrní soupeři. Zdraví drží

Video se připravuje ... Balon nepláče, ale vesele si letí. Tak okomentoval Jindřich Trpišovský specifickou střelu čtvrtečního hrdiny Ivana Schranze. V úvodu sezony to samé platí o celé Slavii. Vítězně zvládla všechna čtyři soutěžní utkání, ve třech vyhrála minimálně o dva góly. Deník Sport v pěti bodech rozebírá, co stojí za solidním slávistickým rozjezdem.

ZA-FEI-RIS Škubne rameny doprava a v mžiku vyrazí doleva, obránce je v mrákotách, nechápe. Kreativní příspěvek dvacetiletého Nora je nezpochybnitelný. V ofenzivě umí vymyslet kouzelné věci, má skvělou ránu ze střední vzdálenosti a neobyčejný smysl pro finální přihrávku. Co je však na Zafeirisově hře speciálního? Defenzivní zodpovědnost. Díky přirozené vysoké herní inteligenci dovede předvídat, co se na trávníku stane, proto je prakticky vždy se správném pozičním postavení a s gustem brzdí rychlé protiakce soupeře. Nejen hráči Dnipro-1 by mohli vyprávět. Zafeirise černá titěrná práce ubírající síly vůbec neobtěžuje, právě naopak. Pro trenéra je takový dvousměrný hráč darem. I proto Trpišovský nechává mladíka na hřišti drtivou většinu zápasu. Christos Zafeiris • Foto Pavel Mazáč / Sport

Učenlivý žák Provod Státnice, svatba, a? Další nástup do školních lavic. Lukáš Provod se v přípravě musel naučit novou fotbalovou látku. Protože je učenlivým žákem, a titul inženýr nezískal náhodou, přesun ze středu hřiště na levou lajnu zvládl dobře. A především výjimečně rychle. Jestliže se před sezonou řešilo, jak po odchodech Davida Juráska a Petera Olayinky slepí Trpišovský levou část sestavy, po čtyřech zápasech téma usnulo. Provod totiž úspěšně zvládá všechny stranové posty. S Dnipro-1 byl vypuštěn do hry jako levý bek. „Byl to muž zápasu. Nastoupil na pozici, na které nikdy nehrál, na sobě měl navíc nejnebezpečnějšího hráče soupeře. Byl to od nás trochu vabank, ale vyšlo to,“ pochválil se Trpišovský. Lukáš Provod se raduje z vedoucí branky • Foto Pavel Mazáč / Sport

Systémová různorodost Už v minulém ročníku FORTUNA:LIGY Slavia upustila od poměrně dogmatického rozestavení 4-2-3-1, případně 4-1-4-1. Závěr ligy dohrávala se třemi stopery a variabilitu si přenesla i do nové sezony. V úvodních třech kolech domácí soutěže držela vzadu trojku, dva záložníky uprostřed a trojici útočníků na vrcholu sestavy. V kvalifikaci o Evropskou ligu se vrátila k původnímu schématu se čtyřmi beky v jedné řadě. „Bylo to kvůli typologii a způsobu hry soupeře. Chtěli jsme mít tři hráče ve středu hřiště, evropský zápas se navíc hraje trochu jinak a hráči, kteří nastoupili, mají s tímhle původním rozestavením zkušenosti. Jak jsem viděl první zápas Dnipra, věděl jsem, v jakém rozestavení nastoupíme,“ popisoval slávistický trenér. Dokonalá příprava na soupeře a možnost měnit rozestavení během rozehraného zápasu je jedním ze signifikantních prvků současné Slavie. Slávistická jízda a velký krok k Evropě. Sešívané zatím nesrážejí klacky pod nohy Video se připravuje ...

Zdraví drží Možná to zní poněkud nevědecky, ale na pohodovém vstupu do ročníku 2023/24 má uspokojivý zdravotní stav slávistické kabiny značný vliv. Přesně před rokem trpěla základní sestava brutálním množstvím neschopenek. Z marodů by šlo sestavit celou jedenáctku i s několika náhradníky. Nyní je dlouhodobě mimo pouze David Pech a Sheriff Sinyan, jehož v létě vedení Slavie přivedlo do kádru navzdory zranění. Absentuje ještě David Douděra. Ten by však měl být k dispozici na odvetu s Dniprem-1. Jinak jsou všichni hráči v kondici. Drží i věční marodi – Petr Ševčík a Lukášové Masopust s Provodem.