Vykloubené rameno, tenisák místo kotníku. Brutální zákrok, zuří Daníček

Co vám tedy je?

„Měl jsem vyhozené rameno, minimálně tři týdny ho budu mít zafixované a pak mě čeká rehabilitace. Kotník mám nateklý, dostala se do něj krev, takže ještě ani není vidět, co všechno se tam stalo. Musíme počkat, až otok opadne. Příští týden půjdu na kontrolní vyšetření. To je taky na čtyři, pět týdnů.“

Vysvětlete mi, jak jste s takovými zraněními mohl zápas s Mladou Boleslaví dohrát.

„Asi díky adrenalinu v těle. Jakmile jsem spadl na zem, cítil jsem, jak rameno vyskočilo a hned naskočilo zpátky. Kdysi mi vyletělo levé rameno, ten pocit jsem tedy znal. Věděl jsem, že je zle. Ale nějak jsem to dohrál. Největší bolest přišla v kabině, tak dvacet minut po zápase. Jel jsem s doktorem do nemocnice na prvotní vyšetření. Hned jsem dostal ortézu. Naštěstí rentgen kotníku i ramena byl čistý. Ale otoky jsou na obou místech velké.“

Úraz kotníku je přímo následek úderu Sakalovy kopačky?

„Přesně tak. Z vnější strany byly na kotníku vidět kolíky a z vnitřní mám obrovskou modřinu.“

Slovácko - Mladá Boleslav: Daníček si píchl balon před Sakalou, ten ho sestřelil jak šílenec a byl taky vyloučen! Video se připravuje ...

Chvíli předtím jste vyrovnali na 2:2. Myslíte, že jeho zákrok pramenil z následné frustrace?

„Koukal jsem se pak na svůj i jeho pohyb. Přišlo mi to, že tam chtěl vletět a vyloženě přerušit akci. Intenzita toho zákroku byla obrovská. Vůbec neměl v úmyslu zahrát balon. Zápasy s Boleslaví bývají vyhecované, ale že z toho bude takto brutální faul, to jsem nečekal. Těžko říct, proč to udělal, do hlavy mu nevidím.“

Jaký trest by měl podle vás obdržet od disciplinární komise?

„Vůbec nevím, co mám čekat. Já si za to nic nekoupím. Akorát se podívám, kolik mu dají. Víc to řešit nebudu. Jím se nezabývám. Vyřadil mě na několik týdnů. Budu rád, když se dám dohromady. Hlavně rameno mě omezuje i v životě. Zaplaťpánbůh, že mi nic nezlomil anebo nepřetrhl. Uvidíme, co se ukáže příští týden na vyšetření kotníku. Chtěl bych pak pomalu začít šlapat na kole, abych neztratil všechno, co jsem v tom horku musel naběhat v přípravě.“

Máte výhled, kdy se vrátíte do sestavy?

„Jak to půjde, tak to půjde. Naštěstí je tam týden repre pauza, takže je jeden víkend volný. Nejvíc jsem samozřejmě chtěl být na hřišti v derby se Zlínem, ale když jsem viděl, že mám vyhozené rameno, bylo mi jasné, že ho nestihnu. Radši to pořádně doléčím, ať s tím pak nemám další problémy.“