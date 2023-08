Priske: Do vyloučení jsme měli zápas pod kontrolou. Kuchta? Není v topu

Jak jste viděl utkání?

„Samozřejmě výhra je důležitá. Bylo to složitější, zkomplikovala nám to červená karta Adama Karabce. Ale do té chvíle jsme měli utkání pod absolutní kontrolou.“

Co říkáte na Karabcův výkon?

„Byl to od něj opravdu dobrý výkon, jsem s ním spokojený. V ten okamžik, kdy byl vyloučený, udělal velmi špatné rozhodnutí. Bude určitě teď několik týdnů nespokojený sám za sebe.“

Proč nehrál Jan Kuchta? Navíc proti Dinamu začal utkání na střídačce…

„Jak jsem řekl už v Záhřebu. Jiní hráči jsou teď víc fit než Jan Kuchta. Je to znovu moje rozhodnutí. Bojoval i s nějakou nemocí, není teď ve svém topu. Mám ale výhodu, že mám dobře připravené hráče. To je důvod, proč nehrál.“

Podruhé za sebou jste hráli v deseti. Je to nějaký signál?

„Nemyslím si, že by to vysílalo nějaký signál o týmu. V těch dvou zápasech se jednalo o úplně rozdílné situace. U Ládi Krejčího to byl osobní souboj, dneska s Adamem to bylo jiné, je to nepřijatelné, jakou červenou dostal.

Sparta - Karviná: Karabec trefil mimo hru Žáka loktem. Nesportovní chování a vyloučení! Video se připravuje ...

Zkomplikovalo vám to utkání?

„Potom je to pro nás vždy složité. Ztížíme si to sami sobě. V Teplicích možná i víc, než bylo nutné. Soupeř pak nakopává dlouhé míče a z toho se může cokoli stát. Viděli jsme to i dneska, inkasovali jsme branku po standardní situaci. Uvědomuju si, jak je disciplína důležitá, ale taky to přináší momenty, že vidím, jak se hráči vydají, když jsme v poli o jednoho hráče míň. Sejk se opravdu vydal na sto procent, Vydra taky.“

Cítíte úlevu po sérii zápasů bez výhry?

„Nevím, jestli je to úleva. Ale určitě je to důležitá výhra. Potřebovali jsme se vrátit na vítěznou vlnu, jak po nárazu s Kodaní, kdy jsme vypadli na penalty, tak i po posledních zápasech v Teplicích a v Záhřebu. Jsme vítězný tým a bylo důležité se do toho vrátit co nejdřív. Za to jsem rád, dali jsme i hezké góly.“

Vyměnili jste oba hráče na pozici wingbeka. Jak jste spokojený s Peškem a Rynešem?

„Opravdu spokojený. Hlavně za Pešu, tohle není jeho klasická pozice, ale vedl si velmi dobře, měl tam dobré situace. I za Ryneše jsem rád. Byl v minulé sezoně na hostování, zlepšoval se v lize, a jak se vrátil, bylo vidět, že se zlepšil. Jsem za něj rád.“