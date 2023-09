Hapal: Ewerton a Kpozo byli vynikající. Bude Mikloško ještě řešit stopery?

Tak už i Mladá Boleslav poznala sílu domácího prostředí Baníku. Tým, který v minulé sezoně ve Vítkovicích osmkrát prohrál a průměrně tam uhrával 1,3 bodu na zápas, už nemá rozhazovačnou náladu. Ostravští v tomto ročníku ze čtyř utkání vydolovali 10 bodů a nedostali tam ani gól. Potřetí v řadě zvítězili 2:0 a Středočechům kvalitním výkonem od první do poslední minuty nedali moc nadějí. „Jsem rád, že to má od nás stoupající tendenci,“ pochvaloval si trenér Pavel Hapal. Na Bazalech bude příjemná reprezentační pauza. Až na jednu záležitost: trable se stopery se zraněním Michala Frydrycha prohloubily…

Kouči, jak duel hodnotíte?

„Tentokrát velice dobře, vstoupili jsme do zápasu velice aktivně a kvalitně. Bylo to znát i na atmosféře v hledišti. Jen škoda, že jsme si v první půli nevytvořili víc příležitostí. Měli jsme tam předfinálky nebo centry, kdy jsme trefovali prvního hráče, což mě mrzí. Ale nepolevili jsme, hráli jsme v tempu, a myslím, že jsme byli lepší než Boleslav. Potvrdili jsme to brankami, další jsme mohli přidat Almásim. Ale Boleslav měla taky kvalitu a nějaké střely, Lety (Jiří Letáček) nás podržel. Vypadal jistě. Jsem spokojen s předvedenou hrou i výsledkem.“

Potvrdilo se, že jste správně vsadil na hráče s lepší sportovní formou, než má momentálně třeba Daniel Tetour nebo Ladislav Almási? Tomáš Rigo byl důkazem.

„Rigo k nám přišel, seznamoval se s ligou, potřeboval možná víc času. Odehrál výborné zápasy, rozhodovali jsme se mezi ním a Tetym, který teď dvakrát odehrál nějakých 60 nebo 70 minut. Chtěli jsme to změnit a mít nahoře nepříjemný pohyb, proto ty změny. Ale musím říct, že i Tety odehrál dobré zápasy. Není to z toho důvodu, že bych byl nespokojený nebo něco takového. Prostě jsme se takhle rozhodli – a myslím, že správně. Trošku mě akorát mrzí zranění Frýďase (Michala Frydrycha). Uvidíme, snad to nebude nic vážného.“

Jak to s ním vypadá? Muselo ve vás hrknout, protože situace se stopery je kritická...

„Je. Změnili jsme rozestavení, věřili jsme, že to bude na Boleslav platit. Možná si mysleli, že budeme hrát na tři stopery, ale šli jsme na dva, abychom byli silnější na stranách. To se povedlo, i když jsme možná mohli využívat víc střed, byl tam prostor na zakončení. Lischka šel pak místo Frýďase přes nohu, ale už jsme takhle hráli. Je to se dvěma leváky složitější, protože to nemají komfortní, ale zvládli to. Jsme za to rádi. Věřím, že Bláža (Filip Blažek) bude během týdne zdravý, nemělo by to být nic vážného. U Frýďase taky.“

Není to prokletá pozice?

„Není. Víte, jak to je ve fotbale: to se stává. Bohužel nás to trefuje v zadních řadách, navíc i Karel Pojezný dohrával zápas s velkým koňarem. Uvidíme, jak na tom v neděli bude... Snad se z toho dostane.“

Luděk Mikloško řekl před zápasem do televize, že navzdory neuskutečněnému přestupu Vojtěcha Smrže nechce posilovat a Baník dokončí podzim s aktuálním stoperským složením. Nemůže se teď něco změnit?

„Uvidíme. Popřemýšlíme, dáme hlavy dohromady. Důležitý je zdravotní stav, který si musíme vyhodnotit a nějak se k němu postavit. Vzali jsme na lavičku Měkotu, ten je taky alternativou, protože Lišák nebyl úplně stoprocentní. Pořád přetrvávalo jeho zranění. Měkota hraje výborně za béčko, jde hodně nahoru poslední dobou. Taky je to alternativa, i když do ligy zatím jen nakoukl.“

Zajímal by mě váš názor na Filipa Kaloče a jeho případné zařazení na pravou stranu stoperské trojice.

„Není to pro něj komfortní pozice, ale určitě to alternativa do budoucna může být.“

Přes tyhle komplikace musí těšit domácí bilance deseti bodů a žádného inkasovaného gólu, že?

„Není to jen o obranné čtverce. Bráníme pozorně, soupeře nepouštíme do vyložených šancí. Boleslav tam měla nějaké střely po standardkách nebo autech, ale jinak nic. Je to zásluha celého mužstva.“

Máte za sebou sedm soutěžních zápasů, je tady první reprezentační pauza. Jak jste zatím spokojený?

„Jsem rád, že to má stoupající tendenci. Byli jsme kritizovaní, ale věděl jsem, že je tady nové mužstvo se spoustou nových hráčů a že přijdou porodní bolesti. Nějak se to ustálilo. Musím říct, že třeba výkony Ewertona nebo Kpoza byly vynikající. Patrick podporuje ofenzivu, neskutečně hodně toho odběhal. Někdo říkal, že by za hráče utkání zvolil Ewertona. Souhlasím, ale já bych dal Kpoza za to, že byl vynikající v defenzivě i ofenzivě.“

Deset bodů je pro vás málo, nebo akorát?

„Kolik máme zápasů? Sedm. Třikrát sedm je dvacet jedna. Mít dvacet jedna, byli bychom spokojenější.“ (úsměv)

Zvažoval jste dlouho, zda pošlete od úvodních minut do hry Abdullahiho Tanka s Davidem Buchtou, jejichž největší přínos byl v poslední době v roli žolíků?

„Ne, to ne. Měli jsme na poslední tři utkání plán. Hráli jsme pohár, tam byl těžký terén, takže jsme na Boleslav chtěli vyjít s pohyblivými hráči. Nechci říct, že Almási není pohyblivý, ale záměr byl to vyměnit, dát tam energii. Nakonec se to potvrdilo i dobrým střídáním, protože Almási měl dvě gólovky. Škoda, že neproměnil, ale myslím, že to řešil dobře. Říkal mi, že při hlavičce cítil větší šanci než při střele nohou, kdy trefil gólmana.“

Je tedy znát, že si vše sedá? Nebo co vám ještě chybí?

(úsměv) „To nechám na vašem hodnocení. Osobně si myslím, že jdeme nahoru. Dobře, možná jsme odehráli horší poločas v minulém utkání s Budějovicemi, ale tentokrát se povedly oba velice dobře. Pokud se nepletu, tak trenér Trpišovský pasoval Mladou Boleslav do první čtyřky, tak jsme možná porazili mužstvo z elitní čtyřky. To je pro mě výborné, a podle ohlasů soupeřova trenéra zasloužené vítězství.“

Ale už by to chtělo potvrdit i venku, po pauze jedete na Bohemians.

„Každý zápas je důležitý. Jestli se nám to povede na Bohemce, budeme rádi. Když ne, budeme dál pracovat. Ale ano, má to stoupající tendenci, nicméně nepočítáme s ničím jiným, než že budeme hrát velice těžký zápas. Nehraje se tam jednoduše, Bohemka v minulé sezoně skončila čtvrtá, co jsem viděl, tak má v zápasech spoustu šancí, byť ne vždy se jí podařilo vyhrát. V lize není jednoduchých utkání.“

Sehrajete během přestávky nějaký duel?

„Chtěli jsme hrát s Trenčínem, ale nakonec jsme to zrušili. Uvidíme, budeme reagovat, protože béčko hraje v Hlučíně, možná to někým doplníme. Zatím do toho ale nechceme sahat, protože béčko hraje dobře. V neděli hraje zápas, posíláme tam jen tři hráče na oživení. Co bude příští týden, se uvidí, ale určitě budeme velice dobře trénovat. Hráči chtěli mít tři dny volno, ale to se nekoná.“ (úsměv)

Po třech kolech jste měli jediný bod, bylo to těžké na psychiku?

„Těžké to je pořád, jsme všichni v Baníku Ostrava a hráčům pořád tvrdíme, že kvalitu mají. Je to jen o tvrdé práci. Pracovali jsme a nepodléhali tomu, teď se to vyplácí. Mužstvo se zvedá herně i výsledkově, i když po domácím prostředí je nutné to potvrzovat i venku.“

V zápase vám opět nešly rohové kopy, zejména ty kopané na přední tyč...

„Měli jsme tam pár špatných, ale také nějakou šanci. V minulém utkání jsme měli zase stoprocentní šanci, kde to Bláža minul. Pracujeme na tom, někdy je to o dobrém kopu, jindy o náběhu a prosazení se. Věřím, že se to zlepší. Nedáváme góly z rohů, ale ze hry ano. Přitom dříve jsem četl, že dáváme branky jen z penalt... Pracujeme na tom, doufám, že se zlepšíme i v tomto.“

Mluví se o posilách, ale co odchody? Nabízeli by se hráči jako Miškovič či Šehič, kteří jsou na okraji kádru. Budete soupisku ještě zužovat?

„Chceme kádr širší. Vidíte, že dneska bychom možná přivítali i stopera, protože jeden nám odešel. Miškovič a Šehič jsou momentálně zranění, takže nikam odejít nemohou. Asi si nikdo zraněného hráče nevezme. Já o tom takhle nepřemýšlím. Jsou plnohodnotnými hráči kádru, a pokud tady budou, budeme s nimi dál pracovat. Počítám s nimi dál.“

Nechybí vám k úplné spokojenosti góly Filipa Kubaly?

„Filip dře. Myslím si, že po krátkém zranění to v předchozím zápase nebylo ideální, ale dneska se zase napracoval a nadřel. Tanko dal gól, Filipa to čeká v dalších utkáních. On ty góly dávat bude, protože je střílel vždycky. Že má pár zápasů výkyv, to nehraje roli.“