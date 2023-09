Slončík na křídle? Nouzovka, přiznal Vrba po prohře v derby. Co Vinnetou?

Kdy se derby zlomilo?

„My jsme byli zaměřeni spíš na defenzivu. Měli jsme dvě tři brejkové situace, které jsme nevyužili. Slovácko bylo víc na míči, mělo větší převahu, dominovalo. Se štěstím jsme mohli uhrát 0:0, ale ke konci jsme bohužel dostali gól. Ale uznávám, že byl soupeř v zápase lepší. Výsledek je špatný, ale asi zasloužený. Prohráli jsme hodně osobních soubojů. V nich jsme byli slabší.“

Budete tlačit na vedení, ať vám přivede posily?

„To není otázka na mě….My furt tlačíme, aby vedení sehnalo hráče. Je otázka, jaké jsou možnosti klubu a kteří hráči chtějí jít do Zlína. Času už moc není. Vyjadřovat se k tomu moc nechci. Byl bych samozřejmě rád, kdyby se něco podařilo.“

V posledních utkáních dáváte talentovaného Toma Slončíka na křídlo. Ale to není jeho post, cítíte to? Je to nouzové řešení, aby mohl být v sestavě společně s Tkáčem a Janetzkým?

„Ano, je to nouzové řešení.“

Patří spíš do středu, že?

„Je to mladý kluk a musí ukazovat na více postech, že na to má. Nebudeme se přizpůsobovat devatenáctiletému klukovi. Ale souhlasím, že by se cítil lépe ve středu hřiště. Na druhou stranu by měl lépe zvládnout i lajnovou hru. Měl by se z levé strany dostat do gólových situací, do střely. Bohužel se na Slovácku do finální fáze nedostal.“

V základu byl při absenci Jakuba Koláře poprvé Lukáš Černín, posila z Líšně. Uspěl jako defenzivní záložník?

„Viděli jste sami, že udělal maximum. Byl střídaný kvůli křečím. Asi to pro něj byl náročnější zápas, než hrával ve druhé lize. Tempo bylo trošku vyšší. Navíc nehrál stopera.“

Dobrá zpráva je, že se z divočáka Josse Didiby stal výborný stoper. Souhlasíte?

(v tu chvíli začne vyzvánět jednomu novináři telefon s melodií z Vinnetoua) „Za chvíli začne skákat Vinnetou do jezera.“

I s Didibou?

„Ten poletí za ním. (úsměv) Didibu jsme dali na stopera, abychom byli tvořivější zezadu. V prvním poločase se nám to sice vůbec nedařilo, ale Didiba není problém Zlína.“

Na čem budete dělat v repre pauze?

„Myslíte, že obrátíme celý Zlín naruby? To se nám asi nepodaří. Máme čtyři body, což je špatně. Uvidíme, s jakou náladou přijede Plzeň po repre pauze.“