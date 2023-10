Manažer Slovácka řádil! Ty ku…, ty pi…, nadával sudímu. Proč vypěnil?

Emotivní výlev s použitím vulgárních výrazů předvedl v sobotním duelu Slovácko - Teplice (2:0) sportovní manažer domácích Veliče Šumulikoski (42) poté, co byl po intervenci čtvrtého rozhodčího Tomáše Batíka vyloučen za udělování pokynů fotbalistům svého týmu. „Nevím, proč bych nemohl volat na své hráče. Prý je to nějaké nové pravidlo,“ divil se Šumulikoski, jenž chodí při zápasech na lavičku a zapojuje se pravidelně do koučinku.