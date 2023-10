Kotal o Hradci: Jsem tu krátce... Špatné návyky, nejsme zvyklí hrát fotbal

Po vyhazovu Jozefa Webera zvedá Hradec Králové, proměňuje ho. K lepšímu? Ve třech zápasech vydoloval čtyři body, v neděli padl poprvé - se Spartou (1:3). I když Východočeši hráli sedmdesát minut v přesile. „Nejvíc mi chybí stereotypy ve hře," zdůraznil zkušený kouč. „S hráči mluvíme, ale tím je to nenaučím. Určitě máme na čem pracovat," doplnil.

Jak hodnotíte zápas?

„Věděli jsme, že přijede kvalitní mužstvo a že je Sparta v dobrém rozmaru. Po prvním inkasovaném gólu a vyloučení jsme měli utkání sehrát mnohem lépe. Po poločase jsme hráčům vysvětlovali, jak hrát, ale bohužel jsme to nezvládli realizovat. Po naší brance jsem věřil, že bychom mohli Spartu dostat pod tlak, jenže Sparta velmi dobře držela míč, neměla kam spěchat a naše aktivita byla nízká. Nedokázali jsme jí dostat pod tlak a třetí gól rozhodl.“

Budete hráčům vyčítat první dva inkasované góly?

„Bohužel máme na čem pracovat, bavíme se o tom pořád, ukazovali jsme si takové situace na videu. Hráči mají špatné návyky, pracujeme na tom na tréninku, ale čas je krátký. Teď máme dva týdny, takže doufám, že na tom zapracujeme a věřím, že se nám to projeví v dalších zápasech.“

Přesilovku jste mohli sehrát lépe. Souhlasíte?

„Přidali jsme do hry útočníka (Daniel Hais) a měli jsme si vytvářet přečíslení. Nejlíp v křídelních prostorech, ale kolik přišlo centrů? To je tragédie. Jestli si tohle hráči neuvědomí, tak si neumím představit, co bude dál. Hráči nejsou zvyklí, aby hráli fotbal.“

Ukázal vám zápas i pozitiva?

„Vždycky nějaká najdete, ale náš největší problém je kombinace, důvěra ve vlastní síly. A nejvíc mi chybí v naší hře stereotypy. Bez nich si s tak kvalitním soupeřem, jako je Sparta, nemůžeme poradit.“

Mluvíte o absenci stereotypů, návyků… V čem je problém?

„Bylo málo času na tom pracovat, jsem tady čtrnáct dní s cestou. Mluvíme s hráči, ale tím je to nenaučím. Musíme trénovat, teď máme čtrnáct dní, abychom na tom zapracovali. Určitě máme na čem.“