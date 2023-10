Upřímný Svědík: Nechci ve Slovácku nechat spoušť. Sparta bude ještě lepší

„Všichni víte, že mužstvo je dlouho pohromadě a hráči jsou o pět let starší, než když jsem přicházel. Mně nevadí pracovat se staršími hráči. Naopak: některé se nám podařilo ve výkonnosti ještě posunout. Ale už rok a půl říkám, že je nemůžeme posouvat donekonečna,“ prohlásil náročný kouč:

„Volám po tom, abychom systematicky obměňovali kádr, aby se tým okysličil příchodem dvou tří hráčů – a aby se tomu klidně i obětovala sezona. Já můžu skončit za dva roky nebo za dva měsíce, ale jde mi i o budoucnost Slovácka. Aby byl tým i po mém odchodu v nějakém stavu, abych po sobě nenechal spoušť.“

Svědíkovo jméno se průběžně objevuje v souvislosti se zájmem předních tuzemských klubů, 49letý odborník ale zaječí úmysly nemá. Jenže… „Rozmrzelý možná jsem. Podívejte se, kdo nám v poslední době odešel: Sadílek, Jurečka, Tomič – to jsou hráči, kteří hrajou důležitou roli v pražských S. Loni jsme vydělali peníze a člověk by myslel, že ty peníze použijeme na něco… Nestalo se tak, ale to je otázka přístupu majitelů,“ zmínil kouč v Lize naruby pohárovou sezonu, která se podle něj neodrazila v investicích do kádru.

A jak Svědík vnímá probíhající ligový ročník? „Progres Sparty byl vidět minulý rok a klub v tom bude ještě pokračovat. Budou se ještě lepšit. Jindřich Trpišovský a jeho realizák jsou zárukou toho, že kvalita bude vždycky i ve Slavii. A pozor – ještě bych ze souboje o titul vůbec neodepisoval Plzeň. Trenér Koubek tým zvednul. Z hlediska taktiky mají starší trenéři jako pan Koubek a pan Kotal lize pořád co dát. Připravit se na jejich týmy je vždycky náročné,“ upozornil Svědík.

