Podroužek: Jedeme na Spartu vyhrát, i když je NEJ. Kterým hráčům vyká?

V létě vstoupil na nejistý led, když pozici sportovního novináře vyměnil za post sportovního ředitele prvoligového týmu. „Jestli mám cukání kecat trenérům do sestavy? Zatím vůbec. Myslím, že do tohohle bych absolutně neměl zasahovat,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby Jan Podroužek

Jeho České Budějovice se dokázaly po strašidelném vstupu do sezony alespoň částečně oklepat. „Ano, dostali jsme sedmnáct gólů za čtyři kola a já byl částečně tím prvním nárazníkem, který čelil tlaku majitele a kritice novinářů. Ale nevnímal jsem to jako jed, nebo že by nás chtěl někdo bodnout kudlou do břicha. Sedmnáct gólů za čtyři kola, na tom přece není moc co chválit. Museli jsme pracovat dál,“ vrací se Podroužek k nepovedenému startu ročníku.

Jaký má coby bývalý novinář vztah k ostatním šéfům sportovních úseků prvoligových klubů? Jak ho berou? Co chce od svých trenérů a s čím chodí za majitelem? A jak blízko má k hráčům? O tom všem se Podroužek otevřeně rozpovídal v novém díle Ligy naruby.

„Všem hráčům Dynama vykám. S výjimkou Jirky Skaláka , kterého znám delší dobu, a Zdeňka Ondráška, který je stejně starý jako já,“ přibližuje Podroužek: „Snažím se udržovat si určitý odstup, protože si uvědomuju svou roli vůči nim. A zároveň vnímám i jejich pozici – nepřipadá mi normální, abych někomu rovnou tykal, i když je třeba o hodně mladší.“

V příštím kole čeká Dynamo vyprodaný zápas na Letné, ale Podroužek se nevzdává předem. „Sparta hraje momentálně nejlepší fotbal v lize, ale my tam jedeme vyhrát. Takhle to máme nastavené v hlavě, i když jsme totální outsideři,“ říká mladý sportovní ředitel.

„Sparta i Slavia odvádějí neuvěřitelnou práci pro celou ligu. Určují pozitivní trendy pro ostatní kluby a my se snažíme je nějakým způsobem následovat,“ dodává Podroužek. A jestli stále věří tomu, že Dynamo se dokáže i v českých reáliích dostat do černých čísel? „Samozřejmě. Jinak bych tu práci přece nedělal!“

