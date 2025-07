Fotbalové přestupy ONLINE: Záložník Slavie do týmu polského mistra, odchod Olatunjiho?

Tomáš Čvančara by měl přeci jen z Mönchengladbachu odejít. Podle německého novináře stanice Sky Sports Floriana Plettenberga zamíří na roční hostování do tureckého Antalyasporu. Bývalý útočník Sparty či Jablonce má být na všem domluvený, lékařskou prohlídku ale podstoupí, až když Borussia sežene náhradu. Do patnáctého celku turecké Süper Lig odchází Čvančara po sporech uvnitř klubu, když měl přinášet negativní atmosféru. V bundeslize vstřelil za dvě sezony 6 branek během 49 utkání.