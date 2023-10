VIDEO: Slavia - Slovácko 2:0. Dlouhé čekání na gól, pak rozhodl Jurásek

Fotbalisté Slavie porazili ve 12. kole první ligy doma Slovácko 2:0. O obě branky se v rozmezí 78. až 90. minuty postarali střídající hráči, nejprve se trefil Matěj Jurásek a po něm bývalý hráč hostů Václav Jurečka. Pražané spolu s obhájcem titulu Spartou jako jediní v sezoně nejvyšší soutěže stále neprohráli a posunuli se do čela tabulky o bod před městského rivala, který má k dobru nedělní domácí utkání s Českými Budějovicemi. Slavia se vítězstvím ideálně naladila na čtvrteční duel skupiny Evropské ligy na hřišti AS Řím. Mužstvo z Uherského Hradiště šest kol střídá domácí výhru a venkovní porážku.

Pražané v prvním utkání po reprezentační přestávce nastoupili ve výrazně pozměněné sestavě. Debut v české lize si odbyl rumunský záložník Dumitrescu. Premiérově v sezoně nejvyšší soutěže nastoupil ukrajinský stoper Kačaraba, první ligový start v ročníku v zahajovací jedenáctce si připsal nigerijský útočník Ogungbayi. Poprvé od začátku září se po vyléčení zranění v sestavě Slavie objevil slovenský záložník Hromada. Domácí trenér Jindřich Trpišovský odkoučoval 200. ligový zápas na lavičce vršovického celku.

Slavia mohla jít do vedení už po necelých dvou minutách hry. Masopust si naběhl do vápna na Dumitrescuův centr, jenže hlavičkoval do tyče. Ve 14. minutě kvůli zranění odstoupil hostující brankář Heča, jehož nahradil Fryšták. Po necelé půlhodině hry vypálil Masopust z dálky těsně nad. Vršovičtí měli nadále územní převahu a po rohovém kopu v 35. minutě sevřeli Slovácko v jeho vápně, Hromada však zpoza šestnáctky zamířil vedle. Na opačné straně v ojedinělé šanci Slovácka v celém zápase Juroška nevyzrál na Mandouse.

Zkraje druhého dějství vystřelil Chytil z úhlu do rukavic připraveného Fryštáka. Slavia nadále hosty svírala, větší příležitost si však nedokázala vypracovat. V 78. minutě se ale přece jen dočkala rozhodující branky. Kapitán Slovácka Kadlec odvrátil míč před dotírajícím Jurečkou pouze k Juráskovi, který přízemní ranou k tyči zařídil svému týmu plný bodový zisk. Reprezentant do 21 let skóroval podruhé v ligové sezoně.

V 90. minutě přidali domácí pojistku po akci dvou příchozích hráčů z lavičky. Douděra ještě z úhlu Fryštáka nepropálil, ale Jurečka se už z dorážky nemýlil. Nejlepší střelec minulé ligové sezony zaznamenal v té aktuální čtvrtou trefu.

Slavia v lize se Slováckem podeváté za sebou neprohrála (z toho osm vítězství) a doma v nejvyšší soutěži dokonce v 11. duelu po sobě, přičemž ho tam zdolala podesáté. Se sedmi inkasovanými góly má nadále nejlepší obranu ligy. Slovácko venku v lize potřetí za sebou prohrálo a neskórovalo.

Góly Domácí: 78. M. Jurásek, 90. Jurečka Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Holeš (C), Vlček, Kačaraba – Tomič (46. Douděra), Masopust (75. Tijani), Hromada (46. Oscar), Dumitrescu – Ogungbayi (46. M. Jurásek), Chytil (60. Jurečka), Van Buren. Hosté: Heča (14. Fryšták) – Reinberk, M. Kadlec (C), Hofmann – P. Juroška (63. Holzer), Trávník, Havlík, Doski (85. Kalabiška) – Siňavskij (85. Vecheta), Cicilia, Mihálik (63. Petržela). Rozhodčí J. Petřík – K. Hájek, J. Hurych Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice

