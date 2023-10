Rekord ve Zlíně: Kulič v šatně řval, pak nevěřil. Ustojí Vrba propadák?

Naprosto šílený zápas. Neopakovatelný. Padlo nejvíce branek v historii české fotbalové ligy. Fanoušci co chvíli otáčeli hlavu ke světelné tabuli, aby se ujistili, kolik to vlastně je. V poločase vedl Zlín nad Mladou Boleslaví 2:1, pak dal gól na 3:1. A nakonec prohrál 5:9 ! Fakt. Blázinec… „Takový zápas jsem ještě nezažil. A myslím, že nikdo,“ usmál se dvougólový záložník Daniel Mareček. „To se stane jednou za sto let,“ dodal kouč vítězů Marek Kulič.

Brankáři Matej Rakovan (ten především) a Matouš Trmal vypadali, že by dostali gól i z bufetu. Za záda pustili prakticky všechno, co na ně šlo. A zlínský gólman soupeři na trefy dokonce precizně přihrával. I když je mu třiatřicet let a má za sebou mimo jiné angažmá ve Slavii i v zahraničí, úplně se sesypal a stáhl s sebou i celou defenzivu.

Nadějně rozjetý zápas si domácí zničili, nakonec utrpěli debakl. V závěru už to byla z jejich strany fraška, blamáž. Kušej a spol. opakovaně sprintovali sami na bránu, nikdo je nebránil. Takhle zapsal z poslední akce unikátního duelu svůj první zásah v nejvyšší soutěži Solomon John a radoval se z něj, jako by byl vítězný. V tu dobu už byli přitom Zlínští dávno na kolenou.

Dvakrát skórovali Vasil Kušej, Daniel Mareček a Lamin Jawo, bývalý hráč protivníka. Hosté sice v půli prohrávali, ovšem po pauze rozjeli koncert. Prospěl jim nástup Marka Matějovského (1+1), od té doby se to začalo do Rakovanovy sítě sypat.

Kušejova korekce na 2:3 přišla hned po rozehrání ze středového kruhu, sedmnáct vteřin po Bartošákově brance. Za necelé čtyři minuty otočili Kuličovi svěřenci z 1:3 na 4:3 ve svůj prospěch!

Dávali hezké góly i jednoduché, když jim nalil balon před prázdnou kasu nešťastník Rakovan. Za námazy mu děkovali Matějovský, Mareček i Kušej. „V poločase byla v kabině bouřka, poprvé jsem brutálně řval. Až mi odešly hlasivky,“ líčil Kulič.

„Ani nevím, kdo dal góly, jak. Vím, že byly po dvou… Ale moc jsem se nebavil. V Olomouci jsme dostali čtyři branky, teď pět. To je katastrofa. Musíme se urychleně probrat,“ nabádal trenér „Bolky“.

Nestranný divák se bavil, fanoušek Zlína trpěl. Opět a znova. I tohle kouč Vrba ustojí? „Pro mě je to zděšení,“ vydechl. „Ale na druhou stranu jsme dali pět gólů. Nevím, kdy se to Zlínu povedlo,“ bránil se.

Mužstvo se mu každopádně na hřišti rozpadlo před očima. Přitom v 64. minutě snižoval Vukadin Vukadinovič na 4:5 a chviličku se zdálo, že domácí zaútočí aspoň na bod. „Simerský mi říkal, že to skončí 7:7,“ vyprávěl pobaveně Mareček. „Individuální výkony některých hráčů rozhodly o tom výsledku. Posledních deset minut nesplňovalo z hlediska defenzivy vůbec nic. Ale nechci hodnotit jednotlivce,“ dodal Vrba.

Svou rezignaci každopádně zatím nenabídl. Dopředu nechtěl nic předjímat. „Teď po zápase takové věci neřeším. To by nebylo nejlepší. Kdyžtak zítra. Je to spíš na debatu s lidmi v klubu. Je otázka, jakou cestou bude chtít do budoucna jít,“ shrnul krutou porážku, která potvrdila poslední místo Zlína v tabulce.