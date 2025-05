Pravděpodobné sestavy: velké změny ve Slavii, kdo nastoupí za Spartu po konci Friise?

Nadstavbová část Chance Ligy vstupuje do své poslední třetiny. Pražská Dukla se chce v Uherském Hradišti bodově dotáhnout na Slovácko. Svěřenci Petra Rady by po posledních dvou kolech chtěli opustit barážové příčky. Slavia hostí rozjetý Jablonec, Sparta zavítá na horkou půdu v Ostravě. Hraje se také první finále Skupiny o umístění mezi Bohemians a Hradcem Králové. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů? Pro zobrazení sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.