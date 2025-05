Slavia s Plzní podpoří Trundu a nejspíš i Pešíra. Proč šéfům nevyhovují ostatní kandidáti?

Už se jde do finále. Valná hromada, která navolí fotbalu nové vedení, proběhne 29. května. V zákulisí se dohadují a možná i mění koalice. Co je téměř jisté, Slavia a Plzeň podpoří předsednickou kandidaturu Davida Trundy. Ještě v době, kdy se oznámil svůj zájem o nejvyšší pozici Tomáš Bárta, podporovali Jaroslav Tvrdík a Adolf Šádek na předsedu právě jeho. Jenže ligový výkonný ředitel z dostihů odstoupil, a tak bylo potřeba najít nového favorita.

Petr Fousek? Téměř vyloučeno, vždyť slávistický šéf opakovaně předsedu kritizoval a mluvil o odporu k pokračování jeho mandátu. Fousek reagoval slovy o „hnojometu“, což není jeho obvyklý slovník. „Útoky od Jaroslava Tvrdíka si líbit nenechám, nepovažuji je za seriózní, možná inspiraci načerpal ve své politické kariéře, ale tohle máme řešit interně.“

Takže Fousek nikoli.

Rudolf Blažek? Je to sice slávista, co se sice srdce týče, ale za jeho kandidaturou stojí především Sparta. Takže navzdory proklamacím, že liga tentokrát půjde jednotně, nehrozí, že by Tvrdík předsedu Motorletu podpořil. „Možná je dobrým šéfem Motorletu, ale zároveň je úzce propojen s Karlem Březinou a Miroslavem Peltou, nejbližšími spojenci klubu z Letné,“ prohlásil před časem. „Argument Peltou“ Jaroslav Tvrdík používá často a patrně zazní i na valné hromadě. Tím spíš tehdy, pokud bude jablonecký šéf čerstvě pravomocně odsouzený. Shodou okolností se valná hromada a Peltův odvolací soud konají ve stejný den

Ani Blažek proto ne.

Zbývá tedy David Trunda. Toho „v časech Bárty“ Tvrdík odmítl s tím, že by sice byl dobrý předseda, ale být jím nemůže, protože se stal majitelem FK Mladá Boleslav. Tuto překážku ovšem Slavia i Plzeň nakonec skousnou. Trunda má deklarovat, že v případě svého vítězství vloží klub do svěřenského fondu.

Námitky, zda to je řešení, nebo řešení naoko, se jistě také objeví.

Trunda se podle zjištění Sportu patrně bude moci opřít o hlasy, které si pro svou kandidaturu na místopředsedu na Čechy pečlivě obstarává Tomáš Pešír. Což je u ligového majitele svým způsobem paradox, protože Pešír získává své body také na tvrzení, že na rozdíl od svého hlavního protikandidáta Rudolfa Řepky nemá napojení na ligu.

Důležitým momentem měly být moravské provolby. To je akt, na němž došlo k výběru části klubů MSFL a moravských divizí, které mají právo volit na valné hromadě. Některé zdroje uvádějí, že posílila klika kolem Pavla Nezvala, jiné to vidí vyrovnaně se skupinou kolem Jiřího Šidliáka. V překladu: moravský místopředseda Šidliák je pro Fouska, Nezval je proti. S tím, že je otázkou, komu by jeho parta (nikoli nutně jednotná) dala hlas.

Jedna z teorií je tato: pro „Nezvalovce“ je zásadní, aby v boji o moravského místopředsedu uspěl Zdeněk Grygera, rovněž člověk z ligy, nad Šidliákem. V tu chvíli by prý raději na předsedu viděli Blažka, protože s Trundou by došlo ještě k dalšímu posílení profesionálního fotbalu ve výkonném výboru.

No a pak je taky možné, že všechny plány a dohody vezmou za své v předvečer voleb či ráno před nimi. To se totiž na hotelech potkají zástupci jednotlivých komor a začnou politické debaty něco za něco. Když se třeba valná hromada koná v Nymburku, drží si delegáti dlouhé roky stejná čísla pokojů. Takže když jdete třeba na sedmičku, víte, koho tam potkáte…

Zkušení účastníci valných hromad se shodují, že právě tady a v těchto časech se vyhrávají valné hromady.