Hit Vasil: hodil by se Spartě, či Slavii? Chytil coby „fotbalový Smoleňák“

Chvíli mu trvalo, než se přenesl přes nakonec neuskutečněný přestup do Utrechtu – ale od té doby Vasil Kušej září. Pět gólů a čtyři asistence v deseti zápasech: to je prozatímní ligová bilance stále teprve 23letého šikuly, který naposled nadchl při výhře nad Spartou. Kam povedou jeho další kroky? „Hodil by se Spartě i Slavii, ale víc možná červenobílým: Slavii chybí v ofenzivní trojce přesně takové dynamo,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. „Mám to jinak,“ oponuje jeho kolega Bartoloměj Černík: „Seřadil bych to takhle – rovnou zahraničí, pak Sparta a Slavia.“