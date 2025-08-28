Baník se loučí s KL, Šínem i Rigem. Hapal to potvrdil, Riera chválil fanoušky a Ujfalušiho
Bez Konferenční ligy, bez Matěje Šína, bez Tomáše Riga. Baník nezvládl odvetu play off Konferenční ligy s Celje (0:2), Slovincům znovu nevstřelil ani branku a v Evropě končí. V neděli v Olomouci si již bude muset poradit bez záložníků odcházejících do zahraničí.
Nic nepopíše náladu na stadionu ve Vítkovicích během první půle lépe než scénka, kdy fanoušci slavili ve 37. minutě vystřídání Patricka Kpoza a nástup Srdjana Plavšiče. Šlo o největší aplaus... Za stavu 0:2 už to byl spíš hořký potlesk, který schytal chybující ghanský bek.
Přitom atmosféra před utkáním byla elektrizující. Příznivci Ostravy přichystali o půl druhé ráno před hotelem, kde spali Slovinci, ohňostroj, jako by chtěli navázat na slova kouče Pavla Hapala o blížícím se pekle. Nic takového se nedělo, třebaže při čtení základních sestav za bránou šlehaly plameny ohně a vyprodaný stadion se dostával do varu. Zdravá nervozita byla ve VIP sektoru vidět na Marku Jankulovském, stejně tak byl v napětí například kapitán Karviné Jiří Fleišman a další.
Plán byl jasný: sežrat soupeře hned od úvodních sekund, stejně jako v květnu Spartu. A kdyby hned v úvodu Erik Prekop po skvělé akci Matúše Rusnáka nepřestřelil z voleje bránu, pozitivní emoce by se na zaplněné tribuny určitě dostavily a scénář se možná opakoval. Takhle však jen sledovaly, jak následující půlhodinu totálně ovládlo Celje. A byla to – bohužel pro Baník i celý český fotbal – třicetiminutovka klíčová. Dvě hezké akce a dva góly proměnily večer plný nadějí v pískot.
„Velké zklamání, protože jsme mohli vydolovat víc a bojovat klidně až do 120. minuty o postup. Měli jsme stoprocentní šanci, ale Erik překopl. Možná by zápas vydal úplně jinak... Oni se nám pak trefili do víka, zatímco my nedáme gól ani do prázdné brány. Rozhodla produktivita. Celje je výborné mužstvo, teď jim to tam padá, každému dávají čtyři nebo pět gólů,“ hodnotil trenér Ostravy Pavel Hapal. „Ale pak už se prozdržovali až do konce, nemohli. Potřebovali jsme kontaktní gól, pak by to bylo peklo. Přesto musím smeknout, kluci to odehráli výborně,“ dodal.
Jeho španělský protějšek Albert Riera možná sice před týdnem působil na tiskovce arogantně, když Baník nešetřil kritikou. Každopádně věděl, co říká. A stejné sebevědomí přenesl na celý tým.
„Hráči odvedli skvělou práci, jdou za mnou, věří naší společné práci. Když se něco nepovede, beru to na sebe,“ popisoval spokojeně kouč vítěze Albert Riera. „A soupeři gratuluji zejména k fanouškům. Podporovali u nás za nepříznivého stavu a tady taky devadesát minut. Neskutečné!“
Mimochodem, Riera se před odvetou potkal i s Tomášem Ujfalušim, bývalým spoluhráčem z Galatasaraye. I to ho potěšilo. „Jsme s Ufou opravdu dobří a blízcí kamarádi, strávili jsme spolu skvělé časy v Turecku. Je to fantastický charakter, v kabině byl neuvěřitelný. Trávíme spolu během léta čas na golfech, tak mě teď navštívil i tady u vás,“ usmíval se.
Zato smutní Slezané promarnili historickou šanci přidat se k tuzemské čtveřici, která již má evropský podzim jistý, rovněž přišli o osmdesát milionů korun za postup. O zkušenostech, renomé nebo šanci přilákat nové partnery či investory ani nemluvě. Hapal se vztekal na řecké sudí, štvalo ho i nechutné zdržování čtvrtfinalisty předchozího ročníku Konferenční ligy. Jinak ale všeobecně převládalo zklamání. To je to pravé slovo. Hráči popadali na trávník, došlo jim, že to, na co v uplynulé sezoně dřeli, je fuč. Minimálně na rok musejí na duely v hávu UEFA zapomenout.
Až na Matěje Šína. Ten v nejbližších hodinách totiž letí do Nizozemska stvrdit svůj transfer do AZ Alkmaar, jenž se právě do KL probojoval. A Tomáš Rigo má zase namířeno do Stoke City. Při děkovačce se duo záložníků drželo pohromadě za zbytkem, mávalo známým tvářím. Byli na měkko, každopádně si následně přímo před kotlem vzali do ruky mikrofon a oficiálně se rozloučili. Z přestupů by mělo na Bazaly dohromady poputovat přes dvě stě milionů korun.
„Už nebudu chodit kolem horké kaše, tak to prostě je. Víme to nějakou dobu. Musím jim poděkovat. Vezměte si, že riskovali zdravotní stav, ale až do posledních chvil šli nadoraz,“ cenil si Hapal, jemuž se leskly oči při závěrečném aplausu směřovanému přímo jeho osobě.