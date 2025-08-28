Tijani? Tohle je málo, kritizoval Janotka. A potvrdil zájem Sigmy o Berana
Velký zázrak (postup) i ten malý (výhra v odvetě) byly vysoko. Ani v odvetě play off Evropské ligy nedali fotbalisté Olomouce gól, favorit z Malmö ovládl také druhý duel (2:0) a přesvědčivě pronikl do základní skupiny soutěže, pro kterou Sigma ještě nedozrála. Užít si však může podzim v nižší Konferenční lize. „Skóre je kruté, ale ukazuje to míru kvality v řešení těch situací,“ prohlásil trenér Tomáš Janotka. „Objektivně se ukázalo, že soupeř byl nad naše síly,“ uznal.
Možná kdyby Simion Michez ve své šanci pořádně vystřelil, mohla aspoň odveta dopadnout pro Hanáky lépe. Remíza by jim slušela. Na hřišti nechali, co mohli. Ale rozdíl v individuální i týmové kvalitě navzdory enormní snaze nedorovnali. Skoro deset tisíc diváků odcházelo z Androva stadionu zklamaných. Čekali víc, aspoň gól v síti švédského obra.
Proč se nedočkali? Šancí pár bylo. Čistá ale vlastně jen jedna, ta Michezova. Posila ze Slavie v první půli po Janoškově průnikové přihrávce uháněla z křídla na bránu, ovšem špatně si seštelovala nohu a neumístěnou střelou trefila gólmana Olsena. Tohle se dalo vyřešit líp. „To se musí proměňovat,“ vystihl kouč Tomáš Janotka, jenž si pochvaloval aktivní vstup. „My jsme se snažili tempovat, oni rozkouskovat hru. Nikam nespěchali. Pro nás je to skvělá zkušenost,“ dodal.
Do nadějných pozic ještě můžeme započítat Hukovu hlavičku a nepřesnou ránu Daniela Vašulína. Dál už to byly jen náznaky. Nic, co by defenzivu Malmö rozrušilo. „Škoda prvního gólu, pak už to byl trošku útlum,“ popsal brankář Matúš Hruška, jenž se teprve na předzápasovém tréninku dozvěděl, že půjde do akce. „Oni už nepresovali, nenapadali, hráli zkušeně,“ ocenil vítěze.
Hosté si ve finální fázi vedli přesněji, sebevědoměji. Stejně jako v prvním utkání. Začali Janssonovou hlavičkou do břevna, pokračovali Busanellovým únikem, zastaveným Matúšem Hruškou, a jejich snaha vyvrcholila ve druhém poločase dvěma gólovými akcemi. Nejprve po rohu dorazil Daniel Gudjohnsen zblízka do sítě Aliho ránu, kterou vytáhl Hruška na tyč. V nastaveném čase pak zamrazil domácí ambice na remízu po brejku střídající Emmanuel Ekong, jenž obstřelil gólmana.
Už předtím chytl „jasný“ gól devatenáctiletého Islanďana Gudjohnsena, jenž trošku odflákl dorážku do odkryté branky a bývalý brankář pražské Dukly se na poslední chvíli stihl přesunout do dráhy letu míče a zapsal výborný zákrok. Vypadalo to efektně, ovšem kdyby nadaný útočník namířil víc k tyči, neměl by Hruška nárok.
V pátek se Sigma dozví soupeře pro ligovou fázi Konferenční ligy. Jistota šesti hodnotných zápasů se zahraniční konkurencí mírní zklamání z výplachu od švédského giganta. „Tady se každý náznak chybičky trestá,“ shrnul olomoucký kouč. „Standardky jsme nekopali do správných prostor, nepadá nám to na hlavy jako v minulé sezoně. Je to o tom, aby to někdo zlomil. Je úplně jedno kdo. Oni nás dvakrát ztrestali, uzemnili a zaslouženě postoupili,“ dodal.
Koncovku Sigmy zatím nezlepší kanonýr Jan Kliment, který se po vážném zranění do plného tréninku zapojí nejdřív ke konci září. Naopak brzy by mohl tým posílit kreativní středopolař Michal Beran, jehož chce klub vykoupit z Jablonce. „Do konce přestupního období chceme být aktivní. Michal je jedním z hráčů, o které jednoznačně máme zájem,“ nezapíral Janotka, jemuž se vůbec nelíbil výkon útočníka Muhameda Tijaniho. „Kritika je na místě. Tohle je málo,“ řekl jasně kouč.