Slavia vs. Plzeň: Pražané drží všechny trumfy. Srovnali jsme oba týmy

Na neděli se chystá poslední klasika českého podzimu. Na fotbalovém plese v Edenu bude pořádně živo. Nesmlouvavý střet Slavie proti Plzni bez výjimky produkuje silné emoce podobné erupci sopky. Dva dny před zápasem deník Sport rozebral jednotlivé formace znesvářených armád, trenéry i sílu v zákulisí. Co mu vyšlo? Že „sešívaní" jsou doslova super favoritem očekávaného setkání. Prakticky ve všech aspektech mají navrch. Projděte si, jak vypadá bodové hodnocení obou rivalů.

Na Dinamu se dočkal senzačního startu a zvládl ho naprosto suše. Na začátku Viktoru Baierovi pomohly tyče, pak se dostal do zápasu a utkání zkušeně dochytal s nulou v zádech. Plzni pomohl i s Karvinou, za inkasovaný gól nemohl. Nicméně duel v Edenu, pokud na něj trenéři znovu ukážou, bude ještě mnohem těžší level. Mladý gólman ze zápasů juniorské ligy nebo béčka poprvé vlétne pod Tribunu Sever, kde se špatně chytá i mnohem ostřílenějším borcům. Zkušenosti a umění Jindřicha Staňka mohou Plzni chybět, byť v Baierovi vlastní mimořádný potenciál.

Do slávistické brány se na začátku září vrátila jistota. Aleš Mandous je v současné formě bezpochyby jedním z nejlepších brankářů v lize, svým klidem navíc mentálně působí na hráče před sebou. Zůstává ve střehu, i když na něj letí v utkání jen pár střel. Trochu slabší zápas měl v Liberci, kde byl zatím pod největší palbou a vypadávaly mu rány z dálky. Tým naopak zachránil v Teplicích, kde chytil penaltu, což je jeho další velká přednost. Tou největší je ale prakticky bezchybná rozehrávka a výběhy z branky.

Západočeši spoléhají na trio Lukáš Hejda, Robin Hranáč, Sampson Dweh. Mladá krev ve spojení se zkušeným kapitánem protáhla klub těžkou evropskou kvalifikací, trenér Koubek okysličené složení zadních řad několikrát chválil. Nicméně Viktoria má v defenzivě okénka, i vzhledem k náročnému útočnému stylu, jaký se trenéři do mužstva snaží dostávat. Čisté konto udržela Plzeň v lize naposledy na začátku září doma s Bohemians (2:0) a inkasovala o deset branek víc než Slavia. Strategie domácího týmu určitě bude vytvořit na plzeňské zadáky maximální tlak a donutit je k chybám.

Základ slávistického úspěchu. Stoperská trojice Tomáš Holeš, Igoh Ogbu, Tomáš Vlček má skoro všechno, co si můžete přát: sílu, rychlost, zkušenosti i tvorbu hry. Co jí rozhodně chybí, je levák, díky kterému by v rozehrávce urychlila cirkulaci balonu a zefektivnění budování slávistických útoků. Někdy mají navíc stopeři potíž s vysokými útočníky. Směrem dozadu jsou ale více než solidní a jsou hlavním důvodem, proč proti Pražanům soupeři zakončují s přehledem nejméně z celé ligy.

ZÁLOHA

Slavia

Střed pole není pro „sešívané“ zdrojem gólů a asistencí, ale motorem, bez kterého kulhá. Na dvojici Oscar Dorley-Christos Zafeiris se nejen dobře kouká, jejich pracovitost a progrese balonu je navíc pro Slavii nesmírně důležitá. Když jeden z nich vypadne, je to znatelná ztráta. Ze stran je navíc podporují Lukáš Provod a Michal Tomič, další univerzální borci, které to kromě pilování lajny do středu táhne. Možnou slabinou zálohy je osobní bránění, Slavii v tomto ohledu lze přehrát, když soupeř nasadí tři nebo dokonce čtyři středopolaře.

Plzeň

Hru královsky řídí Lukáš Kalvach, na jehož dirigentských schopnostech závisí výkon celého týmu. Plzeňský lídr nabral reprezentační formu, musí se srovnávat s maximálním herním vytížením. Bez něj to zkrátka není Plzeň. Standardky, rozehrávka, organizace hry i celá mezihra do značné míry padá na bedra technicky zdatného polaře. Vedle něj odehrál několik velmi dobrých zápasů Ibrahim Traoré, který prostředí v Edenu dobře zná. Do ofenzivy umí přímočaří Pavel Šulc, Erik Jirka, případně ze stran Jan Kopic a Cadu. Zkrátka je z čeho vybírat.