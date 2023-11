Kauza Hora: jednání nejdou hladce, chce odstupné. Trenéři mají důvěru

Před čtyřmi lety v září se do rodáka z Mostu zakoukal Jindřich Trpišovský. Trenérovi učarovala univerzálnost a produktivita podsaditého záložníka. Proto Jakub Hora zamířil z Teplic na hostování do Slavie. „Je schopný zahrát na křídle zleva i zprava, a hrát i desítku. Takže typologicky je to hráč, který může zastoupit třeba Nica Stanciua v některých zápasech na pozici číslo deset,“ odvážně pravil.

Hora se v Edenu neprosadil. Přes krátké angažmá v lotyšské Rize se vrátil do české ligy, konkrétně do Českých Budějovic. Po dvou a půl letech z osobního pohledu vydařené štace se blíží hořké finále. Vedení klubu dvaatřicetiletého hráče vyřadilo z týmu a řeší s ním rozchod, který by byl přijatelný pro obě strany. Deník Sport a web iSport.cz popisuje zákulisí případu, které v tuzemském prostředí vyvolalo protichůdné pohledy na věc.

„Po posledním zápase Dynama přijal klub rozhodnutí, na jehož základě nebude