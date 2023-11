Liga očima fanoušků: budoucnost bez kapitána, rohlík i týden po Plzni...

První poločas hrůzy v Ostravě si v ničem nezadal s tím v poháru. Tam trenérova taktika selhala na celé čáře, včetně Gomeze v základu. Také v neděli jsme začali chladně a nekoukatelně, ve Skotsku navíc připos... Slušný výraz pro náš výkon nenalézám. Obě utkání ukázala, že někteří borci nemají na to, aby v týdnu sehráli více utkání než jedno. Sestava na Baníku se „starým pardálem“ Pavelkou, uzdraveným Haraslínem, bez Sadílka a Gomeze – sláva, měla být odpočatější. Poměr rohů v prvním poločase 10:0 a střel 12:1 pro soupeře hovoří jinak. Druhá půle začala lépe, a uzdravený Panák dal krásný gól hlavou. Pavelka šel dvakrát sám na brankaře a potvrdil, že bojovnost nestačí. Nevím, proč nestřídali hráči z lavičky, když únava některých hráčů byla prý důsledkem zápasu v poháru. Doufal jsem alespoň v nástup Ševčíka na druhý poločas. Šalamounské vysvětlení neúčasti LK 37 beru, ale budoucnost vidím bez našeho kapitána. S povzdechem sleduji výkony KB Kodaň v Lize mistrů, jak prohání favority, zatímco my se bojíme o postup ze skupiny Evropské ligy.

Slavia Praha

Co udělá jeden týden po Plzni...

Porážka s Plzní udělila Slavii lekci, ze které se, doufejme, poučila. Hned za čtyři dny nastoupil proti AS Řím úplně jinak naladěný tým a zaslouženě porazil největšího favorita skupiny 2:0. Škoda, že nepadl třetí gól v nastavení při šanci Van Burena, Slavii by stačilo vyhrát zbylé dva zápasy a měla by jisté první místo ve skupině. Takto bude muset nejen vyhrát, ale ještě honit skóre. Pokud to vyjde a Slavia skupinu vyhraje, byl by to velký úspěch.

Poměrně klidné vítězství v Olomouci také stojí za pozornost a nemělo by stát ve stínu evropského úspěchu. Podruhé za sebou Slavia vyhrála ligový zápas venku kontrolovaně a bez nervů. To poslední rok rozhodně není samozřejmost, na jaře se to nepovedlo ani jednou a na podzim před zápasem v Ďolíčku s přivřením oka v Budějovicích. Po repre pauze čeká Slavii ještě sedm soutěžních zápasů a ve všech musí jít za výhrou. K tomu by měl pomoci návrat Ševčíka, který snad uleví Oscarovi a Zafeirisovi, aby veškerá konstruktivní práce nestála jen na nich.

Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník