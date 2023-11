Koubka dojalo přijetí v Hradci: Chorý taky cítí bolest. K repre nemá co říct

Přijel do města, kde udělal díru do světa. Není divu, že si vyslechl ovace. Pro trenéra Plzně Miroslava Koubka byl návrat do Hradce Králové dojemný, o tom žádná. Nakonec bral remízu 1:1 , „votroci“ favorita zásadně prohnali a vyjádřil se i k tomu, že je jeho jméno zmiňováno v souvislosti s národním mužstvem.

Byl pro vás začátek zápasu emotivní?

„Moc si vážím přijetí tady. V podstatě jsem se nestačil ani rozloučit, když jsme v létě končili. Klub i město mě ocenily, vážím si toho, je to uspokojující. Člověk si řekne, že tady po něm něco zůstalo. To bylo potěšující, ale pak už jsem viděl, že jdeme na frontu, do války.“

Hradec byl nepříjemný, že?

„Věděli jsme, že bude hrát velice dobře, agresivně, dozadu kompaktně, bojovně, soubojově. My jsme se v tom prostředí nedokázali v první půli dobře pohybovat, byli jsme nedůrazní. Byli jsme asi více na míči, ale v podstatě jsme se dostali jen po vápno. Hradec byl velmi nebezpečný, mohl jít na 2:0. Moc jsme si nevytvořili a museli jsme udělat razantní změny.“

Proto jste tedy střídal křídla Adama Vlkanovu s Janem Sýkorou?

„Cítili jsme, že to tam není ono, že jim to nejde do tvrdé a důsledné obrany, oni potřebují trošku více prostoru. Třeba Ondrovi Ševčíkovi vyhovuje, když soupeř buší a on řeší situace v zahuštěném prostředí, takže měl dobré věci. Bylo těžké se dostat přes ty atlety. S křídly nebyla spokojenost, neprosazovala se.“

Vlkanovu jste nasadil do základní sestavy v lize poprvé od konce července. Hrál v tom roli faktor Hradce, kde vyrůstal?

„Ne, ne, ja na tyhle fetiše moc nevěřím. Adam si řekl o místo na základě velmi slušného výkonu v Olomouci v poháru, kde na dva góly nahrál přímo a jeden připravil předfinální přihrávkou. Tam byl efektivní, hrál velmi dobře, takže šanci dostal, protože si ji zasloužil. Hrál by kdekoliv. Nevěřím na to, že třeba Chorý dá vždycky gól Olomouci.“

Ve druhé půli jste se zvedli díky změně rozestavení?

„Byli jsme lepší a po vyrovnávací brance jsem věřil, že to ještě otočíme na naši stranu. Byly tam nějaké brankové závary, vzpomínám na Klimentovu hlavičku z malého vápna, jednou jsme nastřelili vlastního hráče, myslím, že Chorého. Hradec byl v první půli účelovější z hlediska taktiky i efektivity, ve druhé jsme byli lepší my. Z pohledu obou poločasů to tím pádem skončilo zaslouženou remízou.“

Scházel vám znatelně vykartovaný záložník Lukáš Kalvach?

„Určitě, je to takový ten trust ve středu zálohy, je velmi kreativní, umí vyhodnotit situace, hlavně přenášení hry. V tom je dobrý, tentokrát jsme potřebovali ještě víc otočit hru, takové ty přihrávky z hloubi pole, distribuci, servis. Ibra Traoré ho nahradil především dozadu, hrál dobře.“

Velmi vás zlobil Václav Pilař, kterého jste v létě zkoušel, aby v Plzni zůstal. Nelitujete, že se to nepovedlo?

„Nebyl jsem ten, kdo inicioval jeho odchod, ale v rámci nějakého procesu, který je nastavený pro budoucnost, to dopadlo takhle. Víme, že když je Vašek zdravý, tak je to prostě výborný fotbalista - a ještě dlouho bude. Jeho zdravotní stav se stabilizoval, je připravený, trénovaný, takže znamenitý hráč.“

Zranil se vám další útočník, jak to vypadá s Erikem Jirkou?

„Ano, vrátil se nám ze slovenského nároďáku s nějakým počínajícím problémem, takže už máme k dispozici jen dva. Musíme hledat cesty v systému a rozestavení, abych je mohl vystřídat. Začal Tomáš Chorý, potom k němu doskočil Honza Kliment…“

První byl v nastavení terčem ostrého zákroku Petra Kodeše. Bylo to na červenou kartu?

„Nebyl to úplně líbeznej zákrok. Bylo jich tam několik takových ostřejších, my jsme také nebyli beránci v rukavičkách. Ale co si budeme povídat, tohle bylo na hraně. Tomáš to přežil. Všichni si myslí, že je v soubojích nesmrtelný, ale jeho to taky bolí.“

Hradec Králové - Plzeň: Kodeš sestřelil Chorého zezadu, dostal jen žlutou kartu Video se připravuje ...

Vaše jméno se objevilo jako jedna z možností na uvolněný post trenéra reprezentace. Co vy na to?

„Vlastně se nemám k čemu vyjádřit. Nechci se pouštět do nějaké diskuze na toto téma, protože je to zbytečné, pokud to jsou jen mediální úvahy.“