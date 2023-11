Osobnosti navrhují kouče repre: tvrdá ruka, odborník i lákadlo pro sponzory

Video se připravuje ... Na výběru nového trenéra české fotbalové reprezentace se experti oslovení deníkem Sport neshodují. Někdo preferuje Ivana Haška, někdo Vítězslava Lavičku, padlo i jméno Zdeňka Zemana. „Spekuluje se o trenérech, co už u národního týmu byli, a to podle mě nemá vizi. Mělo by se začít od nuly,“ říká například bývalý reprezentační obránce Marek Jankulovski. Naopak na shovívavosti vůči hříšníkům z nočního klubu Belmondo se shodli všichni s výjimkou trenéra Martina Pulpita.

Bohumil Páník, fotbalový trenér Tvrdá ruka Koubka „Není to vůbec jednoduché, protože někteří vhodní adepti jsou v klubech vázaní smlouvami jako hlavní trenéři. Pokud bychom chtěli pokračovat ve stejném směru, byl bych pro Vítězslava Lavičku, je z podobného těsta jak Jaroslav Šilhavý, hodný kluk, pracovitý, má s reprezentací zkušenosti. Nejvíce se mi ale líbí Miroslav Koubek. Udělal pořádek a progres v Hradci, to samé udělal v Plzni. Možná to chce trochu tvrdší ruku, než měl Šilhavý, který je spíše demokrat.“ Bohumil Páník • Foto Michal Beránek/Sport

Martin Pulpit, fotbalový trenér Zemana se mohou chytit sponzoři „Zdeněk Zeman. Je to obrovská autorita, má velké trenérské i životní zkušenosti. V současné době nevidím jinou možnost než trenéra s takovou fotbalovou erudicí a charismatem. O této možnosti jsem mluvil už před angažováním trenéra Šilhavého například s Vladimírem Šmicerem, kterému se to jméno líbilo. Je to jméno, na které se mohou chytit fanoušci i sponzoři. Někdo bude říkat, že už má věk, ale kdo ho nezná, nemá o tom co mluvit. O fotbale má stále obrovský přehled.“ Martin Pulpit • Foto web FK Třinec

Marek Matějovský, bývalý reprezentační záložník Komunikace a zkušenosti „Určitě na tohle rozhodnutí jsou určení zodpovědní lidé, kteří vyberou vhodného kandidáta. Nicméně mně osobně by se líbil Ivan Hašek. Už pozici reprezentačního trenéra zažil a ví, jak to chodí. Pro mě je to správná osobnost, férový člověk, což je v reprezentaci potřeba. Je komunikativní a má zkušenosti. Pasuje mi do této pozice ideálně.“ Marek Matějovský • Foto ČTK / Petrášek Radek

Antonín Panenka, vítěz Eura 1976 Hašek je osobnost „Přiznávám, že výběr není moc široký. Ze čtveřice trenérů, kteří mají být údajně hlavními adepty, mi přijde jako kandidát číslo jedna Ivan Hašek. Velkou šanci má podle mě i Martin Svědík, až po něm Vítězslav Lavička. Já bych osobně ale dal přednost Haškovi. Má za sebou dost odtrénováno, má velký přehled a je to taková osobnost, že by měl u současných hráčů respekt.“ Antonín Panenka • Foto Rusinova Maria / Czech News Center

Marek Jankulovski, bývalý reprezentační obránce Začít od nuly „Vždycky jsem říkal, že Jindřich Trpišovský je pro mě volbou číslo jedna. Se Slavií dokázal velké věci. Dalšího kandidáta vidím v Martinu Svědíkovi, který udělal ve Slovácku kus práce a je úspěšný. Jiné adepty nevidím. Spekuluje se o trenérech, co už u národního týmu byli, a to podle mě nemá vizi. Měl by přijít nový trenér s novými lidmi v realizačním týmu, začít od nuly a věřit, že změny nastanou. Na druhou stranu tohle je práce na plný úvazek.“ Marek Jankulovski na tiskové konferenci Baníku Ostrava před zahájením sezony 2019/2020 • Foto fcb.cz

Roman Pivarník, technický ředitel Slovenského fotbalového svazu Odborník Lavička „Jako velmi dobrého kandidáta k reprezentaci vidím Vítězslava Lavičku, kterého velmi dobře znám. Trénoval v Česku jeden z největších klubů, jeho štace ve Spartě byla navíc velmi úspěšná, když získal titul. Byl i v zahraničí, kde se mu také dařilo. Je to velký odborník, má obrovské zkušenosti a dostal se už do věku, kdy má určitý klid. Z mého pohledu by měl být vysoko postaveným kandidátem.“ Roman Pivarník • Foto Pavel Mazáč / Sport