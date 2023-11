Trpišovský (ne)trénoval se zlomeným nosem. Osudová chyba... Co se stalo?

Jindřich Trpišovský se do baga se svými svěřenci zapojuje rád, ale vymstilo se mu už podruhé. Stejné tréninkové zranění se přihodilo v roce 2019, když svému kouči zlomil na zimním soustředění nos Jan Bořil. Kdo byl hříšníkem tentokrát?

„Tentokrát to bylo od Michala Tomiče. Odkopával balon, když byl uprostřed, má velkou ránu, takže to hodně bolelo. Z deseti lidí, co byli kolem, to trefilo zrovna trenéra,“ usmíval se po zápase Mojmír Chytil.

Trpišovskému ale v tu chvíli rozhodně do smíchu nebylo. Z tréninku odjel rovnou do nemocnice. Podle informací Sportu mu doktoři sedmkrát rovnali nosní přepážku, není tak divu, že trenér zvolil proti Budějovicím úsporný režim a nechal za sebe pracovat asistenta Köstla.

„Jindra zkoušel koučovat tým, ale nebylo mu to příjemné. Možná se i bál, že mu nebude tolik rozumět,“ vysvětlil Köstl. Bago ale svému kolegovi zakazovat nebude.

„Aspoň je vidět, že jde do všeho naplno. V pátek udělal osudovou chybu, šel do jednoho baga navíc, než hraje obvykle, vymstilo se mu to. Patří to k práci a rituálům, které tu odvádíme. Až se vyléčí, určitě do toho zase vlítne,“ bral situaci s úsměvem Trpišovského asistent.