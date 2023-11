Zápotočný zbyl sám, po prohře smekal před hráči: Na sudí mám svůj názor

Jen pár dní před jedním z výjezdů sezony dostal celý realizační tým i hráčský kádr Českých Budějovic nečekanou ťafku. Vedení Dynama zasáhlo až na konci reprezentační pauzy do složení trenérského štábu, ve kterém skončil dosavadní hlavní trenér Marek Nikl. Jeho dříve rovnocenný parťák Tomáš Zápotočný teď v 16. kole FORTUNA:LIGY Jihočechy držel proti Slavii na špičkách až do konce zápasu. Stejně ale musel kousat porážku 1:2.

„Chtěl bych smeknout před hráči, ukázali směr a cíl, kterým se můžeme odpíchnout ode dna. Mám hrozně dobrý pocit a hřeje mě na srdci odehrát takový zápas proti borcům reprezentantům,“ nešetřil chválou nově osamostatněný kouč číslo jedna.

Co ale nakonec vedlo k tomu, že jste se Slavií prohráli?

„S taktikou, s kterou jsme do toho šli, jsme je ztrestali krásným gólem, kde jsme je nachytali, ale samozřejmě mě hrozně mrzí, že jsme obdrželi góly ze standardek. I když jsme se ve dvou dnech připravovali, že to tam bude lítat, ale bohužel Slavia to kvalitou vystupňovala a zaslouženě vyhrála.“

Zůstal jste jediným trenérem. Co to změnilo v hierarchii týmu a proč se změna odehrála až pár dní před zápasem?

„Nezměnilo se vůbec nic, pokračovali jsme dál. Samozřejmě to byl pro nás šok, ale nezlobte se, nebudu odpovídat, protože jsou to interní věci a tohle asi nechám bez komentáře a možná na sportovní vedení. Respektuju, že se takhle sportovní vedení rozhodlo, beru to tak jako vždy. Jako jsem byl profík jako hráč, tak jsem profík trenér. To fotbalový život přináší. Nedá se nic dělat, bylo to pro mě citlivé, protože jsme s Markem nějakou cestu šli, teď to beru tak, že jsem tady sám.“

Měl jste možnost s Markem Niklem mluvit a vyhodnotit, jestli jste neměli odejít oba?

„Vůbec jsme… Vůbec na to nebyl čas. Ono se to stalo ve čtvrtek, připravujete se na zápasy, máte pátek předzápasový. Jsem hrozně rád za kluky, že na hřišti to nebylo vidět. Smekám před nimi, protože takový zásah ovlivní každého, my jsme to taky nějakým stylem dali. Věřím, že se připravíme na Hradec a zvládneme důležitý zápas s ním.“

Slavia - České Budějovice: Adediran zpražil Eden, z první akce srovnal na 1:1! Video se připravuje ...

Čím to, že jste inkasovali góly ze standardek?

„Jednoznačně Slavia stupňovala tlak ve druhém poločase na svou silnou severní tribunu. Trochu jsem naštvaný na hráče, že nedohráli první gól na zadní tyči, víme, že to dohrávají. Druhý gól byla hloupost Martina Sladkého. Nemůže u lajny faulovat hráče, už ho z taktického hlediska vystojíte. To mu určitě v týdnu vyčtu.“

Musa Alli schytal spoustu úderů v soubojích na hraně faulů. Co se mu nakonec stalo?

„Víte co, nebudu brečet, že sudí připískávali Slavii. Ale vadí mi, že jsou naši hráči bití. Musa Alli dostal několik koňarů, několik v první půli u lajny, teď ve druhém poločase... Říkal jsem mu, že takhle se hraje evropský fotbal, musí si na to zvyknout. Mám svůj názor, co se týče vedení dnešního zápasu od pánů rozhodčích, ale to je složité.“

Rozdali jste si to se Slavií na férovku, mohli jste hrát s vysokou linií i do rychlého útoku. Další dva zápasy ale budou spíš o něčem jiném, fyzickém fotbale. Jste připraveni na to, že dnešní výkon se nemusí odrazit v dalších utkáních?

„Když hrajete na Slavii před plným stadionem, každý hráč se chce vybičovat. Teď to bude doma proti Hradci úplně jiný zápas, Hradec vám zaleze a budete muset dobývat. Na každý zápas se připravujete jinak po taktické stránce. Teď mám vnitřní pocit z hráčů skvělý a je jen o nás, jak se připravíme na další důležitý zápas. Bezpodmínečně ho potřebujeme zvládnout. Moc dobře si to uvědomuji a věřím, že to s hráči zvládneme.“

Je tam v tom tedy nějaká podmínka?

„Ne, vůbec, není tam žádná podmínka. Nikdy neříkej nikdy, může se stát cokoliv, ale takhle to neberu, jsem nastavený jinak.“

Někdy se o vás říká, že jste naivní. Bylo to dnes ze hry méně naivní?

„Opravdu jsme se v týdnu soustředili na to, že nechceme dostávat hloupé a laciné góly. A dneska jsme je úplně nedostali. Slavia nás ztrestala ze standardek, které mají hrozně silné. Viděl jsem ve druhém poločase, že tam trenéři poslali reprezentanty. Je to pro nás vizitka, že to Slavii nestačilo s hráči, co šli do základu. A to je pro nás teď pozitivní. Bereme to jako nějaký fakt, že jsme Slavii Praha potrápili, odnáším si z toho jenom pozitiva. Dneska to nebylo tak naivní jako předtím.“