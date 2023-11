Zpříjemnili jsme Spartě oslavy, litoval Červenka. Kdy se vrátí Gonzalez?

Vaše první prohra se Zlínem, jak ji hodnotíte?

„Nezačali jsme moc dobře, rozestavení 3-4-3 nám moc nešlo. Po jedné nedodělané akci jsme dostali rychlý gól, což nám zkazilo plány do zápasu. Chtěli jsme hrát aktivně, ale nedařilo se nám napadat hráče, kteří nám provlíkali balony mezi záložní řadou a obranou. Vůbec se mi nelíbila práce obranné pětky, nenabírali Kuchtovy náběhy, pak jsme to změnili na čtyřku. V druhé půli se to zlepšilo, zavírali jsme nebezpečné zóny, bohužel jsme nedokázali nadějné situace dořešit do vážnější šance. Dramé mohl alespoň korigovat. Kluci odevzdali maximum, ale v obranné fázi máme co zlepšovat.“

Ono to spíš vypadalo jako obranná čtyřka než trojka. Zvládla si obrana nové rozestavení přebrat?

„Záměr byl takový, že vysuneme přední trojici, protože všichni tři stopeři Sparty jsou konstruktivní a umí dávat balony na ofenzivní hráče. Chtěli jsme je dostávat pod tlak, to jsme ale nezvládli. Po patnácti minutách jsme zjistili, že ta trojice to plnit nestíhala. Tak jsme to změnili na čtyřku, pak se zlepšila především pravá strana. Nalevo ta komunikace mezi záložníkem a obráncem nefungovala. Když neděláte jednoduché věci správně, pramení z toho góly.“

Sparta - Zlín: Birmančevič hned v úvodu perfektním koníčkem prostřelil Dostála, 1:0! Video se připravuje ...

Příště vás čeká Slavia. Připravíte se nějak jinak?

„Jsou to špičkové týmy. Musíte podat maximální výkon na hranici sebeobětování. Když se to povede, lze s nimi bodovat. Musí se vše sejít. Dnes jsme byli horším týmem, udělali jsme defenzivní chyby. Se Slavií to bude stejné, používá stejné rozestavení. Budeme na tom celý týden pracovat, věřím, že budeme lepší.“

Jak to vypadá s Pablem Gonzalezem?

„Do konce roku ho na trávníku asi neuvidíme. Je tam svalové zranění, zadní hamstring, nepotvrdila se sice trhlina, ale nevypadá to, že do konce podzimu bude hrát.“

Bylo to vlastně vaše první velké utkání. Jak jste si to užil?

„Na Spartě je skvělá atmosféra, my jsme jí oslavy trochu zpříjemnili. Ale hrát před takovým publikem proti top týmům je skvělé. Ne že bychom si to nějak užili, ale klukům se hrálo dobře.“

Zatím jste po zápasech v kabině asi většinou jen chválil, co jste řekl hráčům po první prohře?

„S kluky jsem mluvil jen krátce, měl jsem nějaké povinnosti. Na vyhraném i prohraném zápase jsou vždycky dobré i špatné věci. Zanalyzujeme si to během týdne, ukážeme si chyby.“