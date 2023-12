Priske ničí Jablonec: Kuchta si gól zasloužil. Jak je na tom Sörensen?

Čím to, že Jablonec takhle ničíte?

„(usměje se) Máme dobré hráče, dobrou kabinu. Celkově to bylo zasloužené vítězství.“

Jak jste k němu dospěli?

„O poločase jsme vedli 3:0. Byli jsme lepší tým, byli jsme dominantní, vytvořili jsme si šance, vstřelili jsme hezké góly. Soupeři jsme povolili jen jedinou šanci z rychlého protiútoku. Ve druhém poločase nám to zkomplikovala červená karta, kterou dostal Martin Vitík.“

Po vyloučení jste přešli na hru se čtyřmi obránci. Angelo Preciado hrál beka. Jak mu to vyšlo?

„Začnu tím, že Angelo podal v zápase rozhodně lepší výkon, když jsme do defenzivy hráli s pětkou, než když jsme přešli na rozestavení se čtyřmi obránci. Zapsal se do statistik, měl tam gól i asistenci. Ve čtyřce to pro něj bylo složitější, ale nejen pro něj. Také pro další obránce, pro Filipa Panáka, Ladislava Krejčího i oba střední záložníky. Ale zpět k Angelovi, jeho pozice je zkrátka wingback.“

Je na Preciadovi znát v posledních týdnech progres?

„Když se zaměříme jen na statistiky, na čísla, tak ta křivka jde nahoru. Ale mě zajímá i to, jak se rozhoduje v některých herních situacích. Víme, jak je to pro něj složité, proto dáváme hráčům čas na adaptaci. Přišel až na konci přestupního období, v průběhu reprezentačních přestávek odlétá do Jižní Ameriky, jihoamerický fotbal i belgická liga, kde působil, jsou jiné. Česká liga je náročná. Ale celkově je ten výstup takový, jak jsme doufali.“

Jan Kuchta skóroval po dvou měsících. Potřeboval už gól?

„V poslední době jsem tady na tiskových konferencích upozorňoval na jeho výkony, i tentokrát podal dobrý. Pracoval pro tým, pomáhal mu presingem i v defenzivě. V posledních týdnech neměl na kontě žádný vstřelený gól, už si ho zasloužil. Přesto, že to nebylo nejšpičkovější zakončení, zrovna ten gól padl. Útočníci góly potřebují, užívají si je, jsou důležité pro jejich sebedůvěru. I tenhle aspekt je důležitý.“

Druhou branku vstřelil Lukáš Haraslín, který byl ale ve druhé půli ostře faulován. Co jste říkal na ten zákrok? Neměl být David Štěpánek vyloučen?

„Byl to ošklivý zákrok. Nejsem rozhodčí, proto se mi to nechce příliš hodnotit, ale rozhodčí by měl zvažovat, jak se k tomu postaví. Měli jsme štěstí, že mohl pokračovat v zápase. Věřím, že bychom ho neměli postrádat nějakou delší dobu, ale otázka je, jak to bude v dalších dnech. Pravděpodobně to bude dost bolestivé.“

Ve čtvrtek hrajete poslední zápas v Evropské lize v Limassolu. Bude k dispozici Asger Sörensen?

„Jeho situace je docela dobrá, už absolvoval trénink na hřišti, běhá, jeho uzdravení nabralo správný směr. Přesto je opravdu těžké říct, jestli bude ve čtvrtek, v neděli nebo do konce roku už vůbec. Ukážou to až nejbližší dny.“