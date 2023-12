Trpišovský: Boleslav bude v top čtyřce. Terén? Začněme ligu o týden dřív

Zápas vypadal náročně, jak jej hodnotíte?

„Na to, jak byl terén složitý, to byl zajímavý zápas. Zajímavé situace před oběma brankami. Vyhráli jsme zaslouženě, ale i soupeř ukázal velkou kvalitu v brejkových situacích, hlavně v první půli, také dobře bránili. Z pohledu kádru a trenérského týmu stále řadím Mladou Boleslav hodně vysoko. Pořád si myslím, že na konci sezony skončí v první čtyřce. Program v posledních dvou týdnech byl náročný, takže jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Tomáš Holeš – stý start a vítězný gól. Sám říkal, že měl od doktorů doporučeno, aby zůstal na lavičce. Potřeboval jste v sestavě lídra?

„Rozhodně. Máme nějaké nemoci a vzpruha Tomáše pro nás byla hodně důležitá, i při absenci Jana Bořila. I tím, že dal ten gól, kterých má tedy poslední dobou jak šafránu. Prosadil se po dlouhé době a v důležitém momentu, kdy krásně zavřel zadní tyč. Už o půli mi ale říkal, že to nedohraje. Je pro nás nesmírně důležitý, i po dvou trénincích dokázal odehrát utkání na takové úrovni…“

Zmínil jste, že terén není ideální. Je to komplikace před čtvrtečním utkáním se Servette?

„Upřímně z toho mám před čtvrtkem trochu strach. Čekají nás tu dva oficiální tréninky a pak zápas. V zimních měsících to dostává hodně zabrat. Hřiště je hodně kluzké, hráči se také boří, bere jim to hodně sil. Bylo to vidět i na Boleslavi. Ztěžuje to kombinaci, driblink a kvalitu hry. Proti některým je to hřiště ale stále zlaté. Loni bylo ještě horší, než je letos.“

Slavia - Mladá Boleslav: Holešova kapitánská hlavička překonala Trmala, 1:0! Video se připravuje ...

Co se s tím dá dělat?

„Probíhá teď o tom nějaká debata, podle mě bychom si z toho měli vzít ponaučení a odehrát co nejvíce zápasů v létě. Hrát třeba první tři týdny jako anglické a udělat si strýčka na zimu. Musíme se zamyslet do budoucna, aby se v prosinci, lednu a únoru hrálo zápasů co nejméně a v létě co nejvíce. Začít minimálně o týden dřív. Liga se zvedla v návštěvnosti i kvalitě a tyto terény to omezují.“

Jak jste na tom zdravotně po zlomenině nosu? Půjdete ještě někdy do baga?

„Už je to v pohodě, omezuje mě to jen v pár věcech. Bohužel jsem k tomu ještě nastydlý, což není moc dobrá kombinace. Co se týče baga, už mám nějaký věk, tak možná to byl signál, ať toho nechám být a najdu si jinou zábavu. Ale asi mě to zase přemůže. Marek Kulič se mě ptal, jak se to přihodilo, tak jsem mu ze srandy říkal, že by se to nestalo, kdybych měl tým technických hráčů.“

Máte před sebou stále dohrávku se Zlínem. Preferujete, aby se zápas dohrál ještě před Vánoci?

„Nemám žádné aktuální info. Vím, že se mluvilo o 20. prosinci, ale to je pro nás nereálné, protože spousta cizinců už odlétá. Muselo by se to všechno přebookovávat a měnit. Druhá věc je, že si myslím, že počasí prostě dobré nebude. Budu jedině rád, když se to bude dohrávat v březnu nebo v dubnu. Předpověď se různě mění a hřiště dostanou tak zabrat, že zápasy stejně nestojí za nic.“