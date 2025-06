Pilař o Černé Hoře: Top gól kariéry. Horké hlavy je dobré zkusit vyprovokovat

Jako 23letá vycházející hvězda Plzně, kde ochutnával zápasy Ligy mistrů, se před 14 lety prodíral do reprezentace. Právě tehdejší barážové zápasy o EURO 2012 proti Černé Hoře pomohly Václavu Pilařovi (36) do základní sestavy, později i na povedený turnaj do Polska. Doma na Letné tehdy vstřelil nádhernou první branku, zároveň premiérovou v národním týmu. „Hodně mi pomohla,“ přiznává pro iSport záložník Hradce a popisuje, jak by mohl český tým uspět proti Černé Hoře i v pátek v Plzni. Mužstvo Ivana Haška čeká v Doosan Areně důležitý duel světové kvalifikace o MS v Americe.

Pamatujete si na barážové zápasy s Černou Horou, které vás dostaly na EURO 2012 v Polsku?

„Jasně. Ze začátku to bylo z naší strany na Letné opatrné, dali jsme gól až v šedesáté minutě, povedla se mi pěkná střela. V 93. minutě zvýšil Tomáš Sivok na 2:0, výsledek byl do odvety skvělý. Vyhrát doma s nulou bylo v tehdejším systému ještě daleko lepší než teď, jak se změnila pravidla (gól doma má nyní stejnou hodnotu jako venku). Udělali jsme do odvety krásný výsledek. U nich jsme chvilku přežili jejich úvodní tlak, v závěru dal Petr Jiráček na konečných 1:0 a postoupili jsme na EURO. Šlo o hezký moment v kariéře, ten krásný gól mi hodně pomohl.“

Řadíte ho mezi nejhezčí branky kariéry?

„Ano, byl to opravdu top gól, navíc první za reprezentaci. Vyšlo to skvěle. Tomáš (Rosický) mi prostrčil balon, já si ho navedl na střed a vystřelil. Už jak to letělo, věděl jsem, že to skončí v bráně. Hezký gól, na který budu navždy vzpomínat.“

Úspěšná baráž a následné EURO bylo jedním z milníků vaší kariéry, souhlasíte?

„Před baráží jsem odehrál v reprezentaci nějaké přáteláky, jel jsem s nároďákem na turnaj do Japonska, kde šlo o mé první starty. Proti Peru jsem tam odehrál poločas, na podzim už nastupoval v kvalifikaci a pak přišla úspěšná baráž. Rok potom jsem na EURO hrál od začátku, na turnaji jsem dal dva góly (Rusko, Řecko), pomohl k postupu ze skupiny. Výkony proti Černé Hoře a pak na turnaji mi zvedly sebevědomí, víc jsem si věřil a hrál za nároďák stejný fotbal, jako tehdy v Plzni.“

Jaké bylo nastupovat vedle tehdejšího kapitána Tomáše Rosického?