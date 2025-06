Kdo z Chrudimi zaujal a míří do první ligy? Leváci i syn „fotbalového“ advokáta

Zápasy: 29 (28 CHNL, 1 baráž)

Minuty: 1150

Góly: 4

Žluté karty: 4

Červené karty: 1

Cena podle Transfermarktu: 3,8 milionu

Šikula, elegán, ale také ne tolik hráč do nepohody. To se o něm vždy v Hradci vědělo, proto se nikdy neprosadil do prvního mančaftu. Jenže letos tenhle mladých chlapec, který zahraje osmičku, desítku, i falešné křídlo pod jedním hrotem, prorazil. Ukázal, že je z něj chlap, pryč jsou manýry z mládežnického fotbalu. V prvním zápase baráže hrál výborně, ale na konci provedl hloupost, dostal druhou žlutou kartu. V odvetě významně chyběl.