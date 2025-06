Haška těší forma hráčů: Chorý se Schickem? Jedna z variant. Termín se musí změnit

V pátek večer v Plzni odehrají velmi důležitý zápas směrem k postupu na světový šampionát do Ameriky. Kvalifikační duel s Černou Horou (20.45) ukáže, jak vypadá síla českého týmu. Trenér Ivan Hašek den před výkopem zmínil, že připravení jsou všichni hráči, těší ho, že klíčoví muži do ofenzivy přijeli plní chuti a ve formě. Druhá věc je posezonní termín, který reprezentační kouč považuje za velmi nešťastný.

Vidíte na trénincích připravený a hladový tým?

„Hlavně jsem rád, že tady hráče vidím na srazu po klubové sezoně. Jsou tady a jsou připravení, i když klubově mají své volno. Jsou koncentrovaní, snaží se, abychom zvládli následující dva zápasy. Jestli mají, nebo nemají formu, to se ukáže zítra. Věřím, že ano.“

Jsou všichni připraveni do zápasu? Ladislav Krejčí ve středu netrénoval s týmem.

„Po sezoně mají hráči menší šrámy. Máme poslední trénink, kde se rozhodneme, kdo proti Černé Hoře nastoupí. Nějakou představu máme, bude záležet i na zdravotním stavu jednotlivců. Všichni jsou připraveni do tréninku, chtěl bych, aby byli všichni ready také do zápasu a byli jsme připravení na sto procent.“

Nastoupíte se čtyřmi obránci vzadu, nebo změníte rozestavení?

„Teď vám pochopitelně neřeknu, jak nastoupíme. Černá Hora také hraje v různém rozestavení, udělala velmi dobrý výsledek s Tureckem (v listopadu vyhrála v Lize národů B 3:1), kdy hrála na tři obránce, i když většinou používá čtyři. Mají i tuhle možnost, jak proti nám nastoupit.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

V čem je největší síla Černohorců?

„Do mužstva se vrací Savič (obránce Trabzonsporu), to je megastar, dlouho hrál v Atlétiku Madrid. Jovetič je také obrovská hvězda. Teď působí na Kypru (Omonia), ale pořád dává góly. Když ho v rámci přípravy vidíme na videu, pořád je velmi nebezpečný, nesmí dostat prostor. Je zkušený, umí překvapit soupeře. Krstovič je teď asi jedna z největších hvězd, v Lecce dává góly, v nároďáku to samé. Jestli dostane prostor, je po nás. Velmi dobrý je také Jankovič, který jim zprostředka pole připravuje balony. Černohorci udělali od posledního zápasu s námi velký pokrok, vůbec to nebude jednoduché. Na stranách mají rychlé hráče, snad to zvládneme i s pomocí plzeňského publika, které nás bude tlačit.“

Uvažujete o tom, že od začátku nasadíte oba hrotové útočníky, tedy Tomáše Chorého s Patrikem Schickem?

„Patrik s Tomášem mohou nastoupit spolu, je to jedna z variant, co máme připravenou. Ale nechceme nic prozrazovat předem. Hlavní je, že oba jsou v pořádku a v plné formě. Od začátku zápasu musíme nasadit vysoké tempo, ukázat větší touhu po výhře a po tom dostat se na mistrovství světa.“

Jako pro trenéra je pro vás radost, že máte na výběr z tolika kvalitních ofenzivních hráčů, že si se sestavou můžete různě hrát?

„Spoléhám na všechny hráče. Na ty, co nastoupí, i na ty, co budou připravení. Věřím, že se všichni pro tým obětují. Jsem rád, že můžeme vybírat z hráčů, co dávají góly a mají střeleckou formu. Ale je jedno, kdo ty góly dá, hlavní je, že potřebujeme vyhrát.“

Vnímáte progres týmu od mistrovství Evropy? Do sestavy přibyli mladí hráči.

„Dělá mi radost, jaká je atmosféra v týmu, to je pozitivní věc. Všichni se tady cítíme dobře, to je pro nás hodně důležité. Pár zraněných nám chybí, ale většina je tady zdravých, to je další důležitý moment. Mužstvo se těší na zápasy i v téhle době po sezoně. Jde opravdu o nešťastný termín, který se do budoucna musí změnit. Všichni se těší.“